BNY Mellon IM prévoit une volatilité persistante à court terme

Paul Hatfield, co-directeur des investissements Monde chez Alcentra (BNY Mellon IM), s'attend à ce que la volatilité soit encore de mise à court terme sur les marchés financiers compte tenu des tensions commerciales sino-américaines. "Vu l'impasse dans laquelle les deux camps se trouvent aujourd'hui, la question est maintenant de savoir si Trump va encore réagir de façon agressive et provoquer une nouvelle escalade, ou s'il va plutôt essayer de conclure un accord avec la Chine afin de calmer les choses", pose le gérant."Dans le premier cas, cela serait manifestement négatif pour la croissance et la confiance des marchés financiers. De nouvelles mesures de rétorsion ne sont pas exclues, et nous ne savons pas encore comment les choses vont se terminer", conclut Paul Hatfield (BNY Mellon IM).Par ailleurs, pour cet expert, la réaction des marchés financiers à la récente escalade de la "guerre commerciale" n'est en rien excessive.