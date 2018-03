BNY Mellon n'exclut pas de nouvelles baisses de taux au Brésil et au Pérou

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carl Shepherd, gérant obligataire chez Newton Investment Management (BNY Mellon IM), ne serait pas surpris de voir les banques centrales brésilienne et péruvienne procéder à de nouvelles baisses de taux. Au Brésil d'abord, le gérant de Newton Investment Management (BNY Mellon IM) constate que le chômage reste élevé et que la première économie d'Amérique latine reste confronté à un écart de production important. Carl Shepherd souligne que ce paramètre était précisément ce qui a conduit la Banque centrale du Brésil à abaisser son taux Selic vers 7%.Or, "le taux d'intérêt de base brésilien (Selic) s'établit aujourd'hui à 6,75% et il est désormais possible que la banque centrale revoie ses taux à la baisse pour les ramener vers le seuil des 6%, si cet écart de production continue de peser sur les anticipations d'inflation", indique gérant obligataire chez Newton Investment Management (BNY Mellon IM).Au Pérou, la problématique est assez comparable, estime Carl Shepherd, "où le secteur du BTP montre ses signes de faiblesse et freine la croissance, malgré un programme de développement des infrastructures." Dans ce contexte, les derniers chiffres de prix à la consommation d'année en année au Pérou sont retombés à 1,18% et des voix se sont déjà élevées en faveur de nouvelles réductions des taux d'intérêt."Nous avons actuellement en portefeuille de la dette brésilienne et péruvienne en devise locale : ces deux segments de l'univers de la dette émergente ont bénéficié des baisses récentes des taux d'intérêt. Nous chercherons à faire des bénéfices sur ces marchés obligataires si la convergence des taux et des anticipations d'inflation actuelles venait à s'accélérer", conclut Carl Shepherd, gérant obligataire chez Newton Investment Management (BNY Mellon IM).