BONDS : La France émettra mercredi sa nouvelle OATei à maturité juillet 2036

FRANCFORT (Agefi-Dow Jones)--La France prévoit d'émettre mercredi sa nouvelle Obligation assimilable du Trésor indexée sur l'inflation en zone euro (OATei), dont la création a été annoncée mardi, selon une des banques chefs de file de l'opération. Le prix indicatif de cette OATei arrivant à maturité en juillet 2036 et portant un coupon de 0,10% se situe dans le haut d'une fourchette comprise entre 20 et 29 points de base, soit au-dessus de l'OATei à maturité juillet 2030 et coupon de 0,70%, a précisé un des chefs de file de l'opération. L'OATei juillet 2030 s'échange avec un rendement réel de -0,65%, d'après Tradeweb. Si l'émission de cette obligation est largement attendue par le marché, "la date constitue néanmoins une surprise" pour les stratégistes taux de Commerzbank qui, à l'instar d'autres stratégistes, s'attendaient plutôt à une émission après le week-end de Pâques. Les stratégistes taux de Mizuho anticipent un volume d'émission compris entre 3,5 milliards et 4 milliards d'euros. Les chefs de file de l'opération sont Barclays, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan et NatWest Markets.

-Emese Bartha, Dow Jones Newswires (Version française Aurélie Henri) ed: VLV