BOURSE : Le CAC 40 a poursuivi son rebond, soutenu par les résultats

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien a poursuivi son rebond jeudi dans le sillage de Wall Street, les actions européennes et américaines reprenant des couleurs après la correction de la semaine dernière.

Les nombreuses publications d'entreprises ont animé la cote parisienne et soutenu cette tendance favorable. Le CAC 40 a pris 1,1%, comme la veille, clôturant à 5.219 points. Le SBF 120 s'est apprécié de 1% à 4.183 points.

Airbus s'est distingué (+10,3%) après des résultas supérieurs aux attentes. L'avionneur a doublé son bénéfice net et son flux de trésorerie avant fusions-acquisitions et financements-clients en 2017. Les perspectives du groupe sont également "meilleures que prévu, alors que des doutes subistaient notamment en raison des problèmes sur l'A400M", souligne Sandy Morris, analyste chez Jefferies. Ipsen a été également recherché (+5,8%) après avoir avoir dépassé ses propres objectifs, pourtant relevés dans le courant de l'année 2017. Le laboratoire vise une croissance à deux chiffres ainsi qu'une nouvelle amélioration de sa rentabilité en 2018. Schneider Electric a engrangé 3,4% après des résultats supérieurs aux attentes. Le groupe vise une nouvelle hausse de ses résultats en 2018, portés par la transition énergétique dans l'industrie. Autre fournisseur de l'industrie, Air Liquide a augmenté son bénéfice net de 10% en 2017 et table sur une nouvelle hausse cette année. Le titre se rapproche de ses plus hauts, en hausse de 2,4% à 101 euros.

Les résultats de Cap Gemini, Plastic Omnium et Nexans ont également été bien accueillis.

L'exploitant de centres commerciaux Mercialys (-1,7%) n'a pas participé à la fête. Son résultat des opérations s'est contracté de 0,4% en 2017 en raison notamment de cessions d'actifs. Le groupe, détenu à hauteur de 40% par Casino, entend faire progresser son résultat et son dividende d'au moins 2% en 2018.

