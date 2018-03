BOURSE : Le CAC 40 lesté par la politique américaine et le PIB de la zone euro

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien se replie mardi à la mi-journée, refroidi par la démission du conseiller économique en chef de la Maison-Blanche et par la révision à la baisse du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro. La croissance au sein de l'union économique et monétaire a atteint 2,3% en 2017 et non 2,5% comme initialement estimé, a annoncé Eurostat après avoir dégradé les chiffres du troisième trimestre.

Les contrats futures sur les indices américains pointent vers une ouverture en baisse après la démission du principal conseiller économique de la Maison-Blanche, Gary Cohn, en raison de désaccords avec les guerres commerciales qu'entend mener Donald Trump.

Du côté des entreprises, Maisons du Monde a indiqué tabler sur un ralentissement de sa croissance à environ 10% en 2018 après avoir publié une hause de près 15% de son chiffre d'affaires et un bénéfice net de 63 millions d'euros en 2017. Le titre chute de 5% à 32,86 euros. "Le ralentissement de la croissance est net et le consensus a toujours été très exigeant sur la valeur", explique Florent Thy-Thine, analayste chez Midcap Partners. Aeroports de Paris (>> fiche valeur) gagne 4,8% à 173,30 euros alors que l'Etat envisagerait un désengagement total de l'exploitant aéroportuaire dans le cadre de son programme de privatisations, selon BFM Business.

Elis a confirmé ses objectifs 2018 après une forte progression de ses résultats en 2017, grâce aux acquisitions récentes du blanchisseur. Le titre cède néanmoins 1,5% à 20,8 euros. Accor recule de 1,3% à 45,08 euros. Eurazeo a cédé le solde de sa participation dans le groupe hôtelier, soit 4,2%, au prix de 45,28 euros par action. Sanofi cède 0,2% à 63,57 euros. Le groupe indien Torrent Pharmaceuticals pourrait soumettre une offre de 2 milliards sur Zentiva, la division européenne de génériques du laboratoire français, selon la presse indienne.

