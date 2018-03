BOURSE : Le CAC 40 perd 1,5%, les tensions commerciales pèsent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 se replie vendredi, la perspective d'une guerre commerciale entre Washington et Pékin pesant sur le marché parisien comme sur l'ensemble des indices mondiaux. L'indice parisien recule de 1,5% à 5.089 points à la mi-séance, tandis que le SBF 120 lâche 1,5% également, à 4.084 points.

Jeudi, le président des Etats-Unis, Donald Trump, a évoqué des mesures de rétorsion contre des importations chinoises d'un montant pouvant atteindre 60 milliards de dollars. Pékin a riposté en dévoilant vendredi une liste de droits de douane qu'elle pourrait imposer sur des importations de produits américains, pour un montant de 3 milliards de dollars. "La (mauvaise) réaction des marchés actions pourrait bien être le meilleur des lobbys" pour empêcher l'introduction des droits de douanes américains, juge Paul Donovan, chef de la recherche mondiale chez UBS Wealth Management.

Les valeurs cycliques et industriels sont les plus pénalisées par les craintes des investisseurs. Parmi les plus fortes baisses figurent STMicroelectronics, en repli de 4,7% à 18,5 euros, Eramet, qui recule de 4,4% à 113,40 euros, et Soitec, qui abandonne 3,2% à 61,35 euros. Michelin est également sous pression (-2,7% à 119,7 euros) en raison d'une dégradation de Morgan Stanley qui a abaissé sa recommandation de "surpondérer" à "pondération en ligne" et réduit son objectif de cours de 135 à 125 euros.

Altran a de son côté été dégradé par Invest Securities, qui change sa recommandation de "achat" à "ne pas souscrire" et abaisse son objectif de cours de 18 à 13 euros à la suite de la communication des modalités de l'augmentation de capital du groupe jeudi.

Vivendi a intensifié son bras de fer avec le fonds activiste Elliott au sujet du contrôle de Telecom Italia. Le conglomérat a annoncé jeudi la démission de ses représentants au conseil d'administration du groupe italien, déplorant les "tentatives de démantèlement" d'Elliott. Ce dernier a réagi vendredi en déclarant que cette décision bafouait les intérêts des minioritaires de Telecom Italia.

Parmi les rares valeurs en hausse, Nexans s'adjuge 2,86% à 43,5 euros, profitant vraisembablement d'un rebond technique alors que la valeur a perdu près de 15% depuis le début de l'année.

