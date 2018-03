BOURSE : Le CAC 40 perd plus de 2%, opérant une correction après la Fed

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 accentue son recul jeudi en fin de séance, lâchant 2,3% à 5.121,03 points, l'appétit des investisseurs pour le risque s'étiolant après les annonces de plusieurs banques centrales.

Mercredi soir, la Réserve fédérale américaine a, comme anticipé par les marchés, augmenté de 0,25 point ses taux directeurs. Mais ses projections de moyen terme ainsi que le ton de son président, Jerome Powell, lors de sa conférence de presse ont été perçus comme restrictifs. Si la Fed a officiellement maintenu sa prévision médiane de trois hausses des taux pour 2018, "en substance, le comité de politique monétaire de la Fed est désormais parfaitement divisé entre trois et quatre hausses", juge Nick Peters, gérant chez Fidelity International, dans une note. Pour Frédéric Rozier, gérant chez Mirabaud Wealth France, la réunion de la Fed "a été le prétexte pour justifier une correction qui était attendue". "Le marché est désormais dans une phase transitoire, non pas de retournement, mais de consolidation", ajoute-t-il.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BOE) a pu fournir une excuse supplémentaire au marché pour engranger ses gains. La BOE a laissé son taux directeur inchangé jeudi, mais deux des neuf responsables de l'institution se sont prononcés pour un relèvement.

"On observe un phénomène de 'flight to quality' [fuite vers la qualité, ndlr] qui pénalise les valeurs financières et cycliques", relève également Frédéric Rozier. Ce mouvement profite notamment aux actifs jugés plus sûrs comme les obligations d'Etat. Jeudi après-midi, les taux à 10 ans de la dette américaine étaient bien partis pour accuser leur plus forte baisse depuis mai 2017, selon les donnés de WSJ Market Data Group. (jmarion@agefi.fr) ed: LBO