BOURSE:: Les indices européens en hausse, tirés par les valeurs minières et technologiques

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en territoire positif mercredi, soutenus par les valeurs technologiques et minières, tandis que les investisseurs attendaient la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine, qui paraîtra à 20h00.

"L'humeur en Europe est positive, alors que le président américain, Donald Trump, n'imposera pas de taxes douanières sur l'acier et l'aluminium européens, au moins pour le moment", indique David Madden, de CMC Markets.

L'indice Euro Stoxx 600 a terminé mercredi en hausse de 0,6%, à 387,44 points, son niveau le plus élevé en clôture depuis trois mois. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a clôturé en progression de 0,2%, à 5.529,22 points, tandis qu'à Francfort, le DAX 30 s'est adjugé 1,5%, à 12.802,25 points. Le FTSE 100 a de son côté gagné 0,3%, à 7.543,20 points, après avoir atteint en séance un plus haut depuis trois mois, à 7.572,98 points. L'indice phare de la Bourse de Londres a été tiré vers le haut par les valeurs minières, qui ont profité de l'augmentation des prix des métaux. Le cours de l'aluminium a augmenté après la décision du Trésor américain, mardi, d'allonger le délai accordé au groupe russe EN+, propriétaire du producteur d'aluminium Rusal, pour se conformer aux sanctions des Etats-Unis.

A la Bourse de Madrid, l'IBEX 35 a monté de 1,1% mercredi, à 10.088,90 points. A Milan, le FTSE Mib a progressé de 1,2%, à 24.265,61 points.

Du côté des valeurs, Glencore et Anglo American se sont adjugé 3,2% et Rio Tinto a gagné 2,9%. Le sidérurgiste Evraz, surtout présent en Russie, a grimpé de 5,2%, la plus forte hausse au sein du FTSE 100. STMicroelectronics, Infineon et AMS, fournisseurs d'Apple, ont progressé de 4,3%, 4% et 6,6%, respectivement, ayant profité des bons résultats du géant américain.

