BOURSE: Les indices européens en net repli jeudi après des publications décevantes

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en net repli jeudi, toujours inquiets au sujet du resserrement de la politique monétaire des banques centrales et de la hausse des taux obligataires. Plusieurs publications d'entreprises décevantes ont également pesé sur les cours.

L'indice Euro Stoxx 600 a terminé en recul de 1,3%, à 374,86 points. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a cédé 1,1%, à 5.262,56 points, pénalisé notamment par la chute de 6% de Carrefour après l'annonce de résultats marqués par d'importantes charges exceptionnelles. A Francfort, l'indice DAX 30 a perdu 2%, à 12.190,94 points.

Le FTSE 100 a de son côté abandonné 0,8%, à 7.175,64 points. Au sein de l'indice phare de la Bourse de Londres, le titre WPP a chuté de 8,2%. Le groupe de publicité a connu en 2017 sa plus mauvaise année depuis la crise financière et a indiqué ne prévoir aucune croissance de son activité en 2018. Rentokil a dévissé de 9,2% après un avertissement sur résultats. Le groupe de défense et d'aéronautique Cobham s'est quant à lui adjugé 10,1% après avoir renoué avec les bénéfices en 2017.

L'indice FTSE Mib de la Bourse de Milan a clôturé jeudi en recul de 0,7%, à 22.448,38 points, alors que les investisseurs attendent les élections législatives dans le pays, prévues dimanche. L'IBEX 35 de la Bourse de Madrid a perdu 1%, à 9.738,60 points.

-Jessica Fleetham, Dow Jones Newswires (Version française Lydie Boucher) ed : TVA