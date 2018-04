BOURSE: Les indices européens en repli après la hausse du taux américain à 10 ans

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en léger repli mardi, après avoir effacé leurs gains de la séance, pénalisés par la hausse du taux de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans. Celui-ci a atteint mardi le seuil de 3% pour la première fois depuis 2014.

L'Euro Stoxx 600 a terminé mardi en retrait de 0,02%, à 383,11 points. L'indice avait gagné 0,4% lundi et clôturé à son plus haut niveau depuis le 2 février. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a gagné 0,1% mardi, à 5.444,16 points, tandis qu'à Francfort, le DAX 30 a cédé 0,2%, à 12.550,82 points. Le FTSE 100 a de son côté gagné 0,4%, à 7.425,40 points. L'indice phare de la Bourse de Londres a ainsi connu une sixième séance consécutive de hausse, porté par le secteur de l'énergie dans un contexte de progression des cours du pétrole.

A la Bourse de Madrid, l'IBEX 35 a fléchi de 0,4%, à 9.883,40 points. A Milan, le FTSE Mib s'est quant à lui adjugé 0,2%, à 24.035,49 points.

"Un taux américain à 10 ans va-t-il provoquer un décrochage immédiat des marchés d'actions ? Au vu de la séance de [lundi], la réponse est sans équivoque 'non'", indique Jasper Lawler, responsable de la recherche à London Capital Group. "La prudence règne sur les marchés, mais il ne s'est rien passé qui ressemble au recul du mois de février, lorsque le taux de l'emprunt du Trésor américain à 10 ans a dépassé 2,9%", explique-t-il.

Du côté des valeurs, Banco Santander a perdu 3,3%, malgré l'annonce par le groupe bancaire espagnol d'un résultat net supérieur aux attentes au premier trimestre. SAP a gagné 3,5%, l'éditeur de logiciels ayant publié de bons chiffres pour le premier trimestre et relevé ses perspectives pour 2018 afin de tenir compte de l'intégration de Callidus Software. Shire s'est de son côté adjugé 3,4%, la plus forte hausse au sein du FTSE 100, alors que le japonais Takeda se rapproche du lancement d'une offre d'achat sur le groupe pharmaceutique britannique, d'après des informations de presse. Dans le secteur de l'énergie, BP a gagné 2,3% et Antofagasta a progressé de 2,2%.

-Carla Mooze et Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Lydie Boucher) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire