BOURSE: Les marchés européens en net repli, redoutent une guerre commerciale

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont terminé en net repli jeudi, entraînés vers le bas par les grands indices de Wall Street après les annonces jugées restrictives de la Réserve fédérale (Fed) mercredi soir. Les craintes de guerre commerciale ont également pesé sur les marchés en Europe et aux Etats-Unis, alors que les investisseurs attendaient l'annonce dans la journée par le président américain, Donald Trump, de mesures contre les importations de produits chinois.

L'indice Stoxx Europe 600 a perdu 1,6%, à 369,15 points. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a abandonné 1,4%, à 5.167,21 points, tandis qu'à Francfort, le DAX 30 s'est replié de 1,7%, 12.100,08 points. A Londres, le FTSE 100 a fléchi de 1,2%, à 6.952,59 points, son plus faible niveau depuis 15 mois.

"Les opérateurs se détournent des marchés d'actions car ils redoutent que l'imposition de droits de douane [par les Etats-Unis] déclenche une guerre commerciale, indique David Madden, à CMC Markets.

Mercredi, la Fed a relevé son taux directeur d'un quart de point, comme s'y attendait le marché. L'institution a livré des projections monétaires correspondant toujours à trois hausses des taux pour l'ensemble de l'année, mais qui laissent en revanche présager trois relèvements au moins des taux en 2019, au lieu des deux jusqu'alors prévus.

Les valeurs automobiles européennes ont perdu du terrain jeudi, pénalisées par les craintes de guerre commerciale. Fiat Chrysler a chuté de 4,6% et Daimler de 2,8%. Dans le secteur financier, Deutsche Bank a perdu 2,8% et Credit Suisse 3,3%. Reckitt Benckiser a de son côté grimpé de 4,8%, les investisseurs ayant salusé la décision du groupe de se retirer de la course au rachat de la division produits de santé grand public de Pfizer.

-Lydie Boucher, Agefi-Dow Jones; lboucher@agefi.fr

(Philip Waller, Dow Jones Newswires, a contribué à cet article) ed : CLE