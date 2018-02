BOURSE: Les marchés européens ont reculé au terme d'une séance calme, Reckitt a chuté

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en baisse lundi, pénalisés par le recul de Reckitt Benckiser, Daimler et des valeurs minières.

La séance a été peu animée dans l'ensemble, les marchés chinois et Wall Street étant restés fermés pour cause de journée fériée.

L'indice Stoxx Europe 600 a cédé 0,6%, à 378,24 points. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a abandonné 0,5%, à 5.256,18 points. A Francfort, le DAX 30 a fléchi de 0,5% également, à 12.385,60 points. Le FTSE 100, l'indice phare de la Bourse de Londres, a lui reculé de 0,6%, à 7.247,66 points.

"Certains opérateurs ont manqué d'inspiration alors que la journée était dépourvue de publications macroéconomiques majeures", indique David Madden, analyste à CMC Markets.

Du côté des valeurs, Reckitt Benckiser a chuté de 7,5% lundi, accusant le plus fort recul au sein du FTSE 100. Le groupe britannique de produits de grande consommation a annoncé pour l'année 2017 un chiffre d'affaires stable à données comparables et une détérioration de ses marges. Les valeurs minières ont aussi perdu du terrain à Londres, alors que le gouvernement américain a annoncé vendredi soir qu'il envisageait d'imposer des droits de douane pour réduire les importations d'acier et d'aluminium pour des raisons de sécurité nationale. Fresnillo a perdu 2,8% et Rio Tinto, 1,2%.

A Francfort, le titre Daimler a cédé 2,1%, pénalisé par des informations du journal Bild selon lesquelles un logiciel utilisé sur certains véhicules pourrait avoir permis au constructeur automobile allemand de réussir les tests antipollution aux Etats-Unis. Deutsche Bank a de son côté gagné 2,1%. Selon des informations de presse, le groupe bancaire allemand a engagé la suppression de 250 postes dans ses activités mondiales de banque de financement et d'investissement, dans le cadre de mesures de réduction des coûts.

-Carla Mozee et Victor Reklaitis, MarketWatch

(Version française Lydie Boucher) ed : FSC