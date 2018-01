BOURSE: Les marchés européens ont terminé en net repli après la hausse de l'euro

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions ont clôturé en net recul jeudi, plombés par la hausse de l'euro à la suite des déclarations positives du président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, au sujet de la croissance dans la zone euro.

L'indice Stoxx Europe 600 a cédé 0,6% à 398,60 points, son plus faible niveau en clôture depuis le 17 janvier. A Francfort, le DAX 30 a perdu 0,9%, à 13.298,36 points, tandis que l'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, a abandonné 0,3%, à 5.481,21 points. A Londres, le FTSE 100 a fléchi de 0,4%, à 7.615,84 points.

L'euro a atteint un point haut en séance à 1,2537 dollar, contre 1,2410 dollar à la clôture à New York mercredi soir, dépassant le seuil de 1,25 dollar pour la première fois depuis la fin 2014. A la clôture des marchés d'actions européens, l'euro se négociait à 1,2485 dollar. La livre sterling s'est quant à elle hissée jusqu'à 1,4266 dollar, contre 1,4238 dollar mercredi.

Le président de la BCE, Mario Draghi, a qualifié jeudi l'expansion économique dans la zone euro de "robuste" et "généralisée" et déclaré que la "dynamique cyclique" actuelle renforçait la confiance de la banque centrale dans une remontée du taux d'inflation vers son objectif. Il a admis que "la récente volatilité sur le marché des changes constitu[ait] une source d'incertitude" et devait être surveillée, mais a répété que la BCE n'avait pas d'objectif de taux de change pour des besoins de compétitivité. Le président de la BCE a ainsi pris le contre-pied des déclarations du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, selon lesquelles un dollar faible est "bon" pour le commerce extérieur des Etats-Unis.

Du côté des valeurs, le titre Rolls-Royce a perdu 2% jeudi, la faiblesse du dollar pesant sur le secteur aéronautique.

L'action du groupe de chimie suisse Clariant a chuté de 8,1% après que le groupe saoudien Sabic a révélé avoir acquis environ 25% de son capital.

-Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Lydie Boucher) ed: ECH