BOURSE: Wall Street attendue à l'équilibre

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)-- La Bourse de New York pourrait piétiner mardi à l'ouverture après sa nouvelle envolée de la veille à la suite de l'annonce d'un accord provisoire sur le budget aux Etats-Unis, qui a mis fin à trois jours de fermeture des administrations fédérales. Vers 15h15, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average gagnait 5 points, soit 0,02%, à 26.200 points, celui sur l'indice élargi S&P 500 reculait de 1 point, soit 0,02%, à 2.834 points, et le contrat à terme sur le Nasdaq 100 perdait 6 points, soit moins de 0,1%, à 6.836 points. Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur brut léger américain (WTI) gagnait 1%, à 64 dollars. Du côté des changes, l'euro était quasiment stable face au billet vert, à 1,226 dollar.

La Bourse de New York a clôturé en hausse lundi et ses trois principaux indices ont fini à des sommets historiques, les investisseurs étant soulagés par la fin du "shutdown" (paralysie) des administrations fédérales après l'accord trouvé entre les leaders démocrates et républicains du Sénat. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,6%, à 26.214,7 points, l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,8%, à 2.833 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1%, à 7.408 points. L'accord trouvé lundi au Sénat permet de financer le fonctionnement de l'Etat jusqu'au 8 février. Selon Eric Winograd, économiste chez AllianceBersntein, une semaine de "shutdown" entaille le produit intérieur brut américain de 0,2%.

"Avec la fin de l'épisode du 'shutdown', les investisseurs vont se replonger dans les publications de trimestriels d'entreprises alors que la saison des résultats bat son plein", souligne dans une note Jasper Lawler, responsable de la recherche chez London Capital Group. "C'est un marché en apesanteur, sans accroc, et où très peu de choses s'avèrent préoccupantes, comme c'est le cas depuis un certain temps, avec les mêmes facteurs macroéconomiques qui maintiennent une tendance positive", écrit Chris Weston, stratège en chef d'IG, dans une note aux clients

"L'amélioration des bénéfices des entreprises constitue également un thème, alors que la plupart des banques centrales des marchés développés sont en retard sur la courbe des taux, ce qui entretient des conditions financières plus favorables que jamais et soutient la croissance des actions américaines", ajoute-t-il.

VALEURS A SUIVRE

-Johnson & Johnson(>> Johnson & Johnson) gagne 0,4% après que le groupe pharmaceutique américain a annoncé mardi des résultats hors exceptionnels supérieurs aux prévisions au dernier trimestre et fait part de perspectives positives pour son nouvel exercice.

-Procter & Gamble(>> Procter & Gamble Company) recule de 1,7%. Le groupe a publié mardi un chiffre d'affaires et des résultats supérieurs aux prévisions des analystes au titre du deuxième trimestre de son exercice 2017-2018 dans un contexte de prix toujours tendus pour les produits de consommation courante.

-Verizon Communications(>> Verizon Communications) avance de 2,6%, le géant américain des télécommunications ayant fait part d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au dernier trimestre 2017 à la faveur de robustes gains d'abonnés.

-Netflix (>> Netflix) bondit de plus de 10%, s'approchant des 100 milliards de dollars de capitalisation boursière, après que le spécialiste de la vidéo à la demande a dévoilé des résultats et des gains d'abonnés nettement supérieurs aux prévisions au quatrième trimestre.

-First Solar (>> First Solar, Inc.) prend 3% après que le gouvernement américain a approuvé lundi une hausse des tarifs douaniers sur les importations de panneaux solaires en provenance de Chine.

-Travelers (>> The Travelers Companies) gagne 2,2%. L'assureur américain a annoncé mardi un recul de ses résultats au quatrième trimestre, en raison des récents incendies qui ont dévasté la Californie mais son bénéfice et ses revenus ont dépassé les attentes.

EVENEMENTS A VENIR

-Les investisseurs surveilleront sur le plan macroéconomique, à 16h00 (heure de Paris), la parution de l'indice d'activité manufacturière de la Réserve fédérale de Richmond (Fed).

-Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE