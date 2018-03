BOURSE: Wall Street attendue en baisse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait ouvrir en baisse lundi à l'amorce d'une semaine où le regard des investisseurs sera principalement tourné vers la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Vers 14h15, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) perdait 118 points, soit 0,5%, à 24.847 points. Celui sur l'indice élargi S&P 500 cédait 12 points, soit 0,5%, à 2.743 points, et celui sur le Nasdaq 100 reculait de 77 points, ou 1%, à 6.967 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur le brut léger doux américain (WTI) gagnait 0,3%, à 61,4 dollars le baril. Du côté des changes, l'euro gagnait 0,7% face au billet vert, à 1,2307 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor à dix ans remontait de 2 point de base, à 2,85%.

La Bourse de New York avait terminé globalement dans le vert vendredi, après des indicateurs positifs pour l'économie américaine, notamment sur le front de la confiance des ménages et de la production industrielle, concluant cependant une semaine agitée alors que planent toujours des menaces de guerre commerciale en raison de la hausse des tarifs douaniers aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) avait terminé la séance sur un gain de 0,3% à 24.946 points. L'indice élargi S&P 500 avait pris 0,2%, à 2.752 points. L'indice Nasdaq Composite avait fini quasiment à l'équilibre, à 7.482 points.

Pour les investisseurs, la semaine qui s'ouvre sera surtout marquée par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, ce qui devrait probablement rejeter au second plan les inquiétudes sur l'absence de stabilité politique à Washington et sur les tarifs douaniers. A l'issue de leur réunion de deux jours, qui se concluera mercredi et sera présidée pour la première fois par Jerome Powell, qui a succédé à Janet Yellen en février, les membres de la banque centrale américaine (FOMC) devraient probablement voter en faveur d'une première hausse des taux pour l'année 2018.

Les investisseurs chercheront également à déterminer si la banque centrale continue de tabler en moyenne sur trois hausses de taux cette année ou si elle est prête à resserrer davantage ses conditions de crédit pour éviter une surchauffe de l'économie. "La probabilité d'une hausse (d'un quart de point du taux directeur) à l'issue de la réunion est de 97,9% selon le marché. La question principale portera sur les 'dot plots', ces projections des membres de la Fed sur leurs anticipations sur le niveau des taux cette année et l'an prochain", observe Marshall Gittler, stratégiste chez ACLS Global. "Pour notre part nous nous attendons à ce que le FOMC révise en hausse ses anticipations de taux pour l'an prochain, à défaut de cette année, ce qui devrait favoriser une hausse du dollar".

VALEURS A SUIVRE

-Facebook perd 3,7% en préouverture, accusant le plus fort recul du S&P 500, après que le groupe a récemment reconnu avoir travaillé avec l'entreprise d'analyse de données Cambridge Analytica, accusée d'avoir collecté les informations personnelles de millions d'usagers du réseau social sans leur consentement, dans le cadre d'une étude pour la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016.

EVENEMENT A VENIR

-Aucun indicateur macroéconomique majeur n'est attendu lundi après l'ouverture de Wall Street.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE