BOURSE: Wall Street attendue en baisse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait ouvrir en baisse jeudi alors que les investisseurs peinent à interpréter la position de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux après la réunion de la banque centrale. La menace de guerre commerciale entre les Etats-Unis et ses partenaires et le scandale touchant Facebook continuent également de miner le moral des investisseurs. Vers 14h15, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) cédait 195 points, soit 0,8%, à 24.532 points. Celui sur l'indice élargi S&P 500 perdait 19 points, soit 0,1%, à 2.699 points, et celui sur le Nasdaq 100 reculait de 73 points, ou 1,1%, à 6.810 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur le brut léger doux américain (WTI) perdait 0,5%, à 64,8 dollars le baril. Du côté des changes, l'euro perdait 0,1% face au billet vert, à 1,2239 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor à dix ans remontait de 3 points, à 2,91%.

La Fed a relevé ses taux directeurs d'un quart de point à l'issue de sa réunion de mercredi et signalé qu'elle était prête à accélérer le rythme de son resserrement monétaire, mais seulement à partir de 2019 en raison de la vigueur attendue du marché de l'emploi et du renforcement de l'inflation. La décision n'a pas vraiment convaincu les investisseurs à la Bourse de New York, mercredi, l'indice Dow Jones Industrial Average ayant clôturé en baisse de 0,2%, à 24.682,3 points, l'indice élargi S&P 500 ayant également cédé 0,2%, à 2.711,9 points, et le Nasdaq Composite ayant abandonné 0,3%, à 7.345,3 points.

"La Fed table sur deux hausses supplémentaires cette année, mais, après, nul ne sait comment l'économie évoluera, si bien que leurs projections sont dénuées de sens", a résumé Joe Saluzzi, associé chez Themis Trading. "Le message est mitigé. Les investisseurs qui misaient sur quatre hausses des taux cette année doivent être déçus. Mais les perspectives pour 2019 et 2020 sont haussières et auraient dû soutenir le dollar. Cela montre à quel point tout est une question de court terme en ce moment", analyse pour sa part Minh Trang, courtier chez Silicon Valley Bank.

Les inquiétudes sur une possible guerre commerciale persistent également alors que l'administration Trump devrait dévoiler jeudi, selon certains médias, une série de mesures punitives contre la Chine, qui comprendraient notamment une hausse des taxes sur près de 30 milliards de dollars de biens importés.

VALEURS A SUIVRE

-Facebook abandonne 2,8% en préouverture alors que les investisseurs se montrent toujours inquiets des retombées du scandale déclenché par la collecte illégale d'informations personnelles de près de 50 millions d'usagers du réseau social par la société Cambridge Analytica. Le PDG et fondateur de Facebook Mark Zuckerberg s'est excusé mercredi dans un message, reconnaissant des "erreurs" et promettant un meilleur contrôle des données personnelles par les utilisateurs du réseau social.

EVENEMENT A VENIR

-Les investisseurs surveilleront à 15h00 (heure de Paris) la parution des indicateurs avancés du Conférence Board.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE