BOURSE: Wall Street attendue en baisse après l'emploi

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait ouvrir en baisse vendredi après la relance des hostilités entre la Chine et les Etats-Unis sur le front commercial et un rapport sur l'emploi nettement moins bon que prévu en mars. Le président américain Donald Trump a annoncé tard jeudi qu'il envisageait la mise en place de nouveaux droits de douane sur près de 100 milliards de dollars de produits importés de Chine, ce qui triplerait le montant des produits chinois concernés par les mesures punitives de la Maison Blanche. L'annonce relance les craintes des investisseurs d'une guerre commerciale nuisible à l'économie et aux entreprises américaines alors que la Chine a répondu à la nouvelle surenchère de Donald Trump par un communiqué de son ministère du commerce dans lequel elle affirmé qu'elle "est prête à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix". Vers 14h50, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) perdait 201 points, soit 0,8%, à 24.267 points. Celui sur l'indice élargi S&P 500 reculait de 19 points, soit 0,7%, à 2.642 points, et celui sur le Nasdaq 100 cédait 55 points, ou 0,8%, à 6.544 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur le brut léger doux américain (WTI) perdait 0,6%, à 63,2 dollars le baril. Du côté des changes, l'euro perdait 0,1% face au billet vert, à 1,222 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor à dix ans se détendait légèrement à 2,80%.

L'espoir d'un apaisement des tensions commerciales avait permis à la Bourse de New York de clôturer en hausse jeudi, tirée par les valeurs de l'énergie et de la construction. Le Dow Jones Industrial Average avait gagné 1%, à 24.503,7 points, l'indice élargi S&P 500 avait progressé de 0,7%, à 2.662,8 points et le Nasdaq Composite avait avancé de 0,5%, à 7.076,6 points. Les investisseurs commencent en outre à focaliser leur attention sur les publications de résultats trimestriels des entreprises américaines, dont JPMorgan (JPM) et Wells Fargo donneront le coup d'envoi le 13 avril. Selon les analystes sondés par FactSet, les sociétés composant l'indice S&P 500 devraient avoir clos les trois premiers mois de l'année sur un bond de 17,3% de leurs résultats en moyenne, du jamais vu depuis le premier trimestre 2011.

STATISTIQUES DU JOUR

-Les Etats-Unis ont créé 103.000 emplois nets en mars, contre 326.000 en février, a annoncé vendredi le département américain du Travail. Le nombre de postes créés en février avait été estimé initialement à 313.000. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendaient à la création de 178.000 emplois nets aux Etats-Unis le mois dernier. L'économie américaine a créé des emplois sans discontinuer au cours des 90 derniers mois.

Le taux de chômage dans le pays s'est établi à 4,1% en mars, comme le mois précédent. Les écoomistes anticipaient un taux de chômage en baisse à 4%. Le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis paraît à quelques heure d'un discours attendu du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, sur les perspectives économiques des Etats-Unis. Ses éventuelles déclarations sur l'emploi, la croissance et l'évolution de l'inflation seront étroitement surveillées dans un contexte de tensions commerciales intenses entre Washington et la Chine.

VALEURS A SUIVRE

-L'action Salesforce cède 1% en préouverture après que l'éditeur de logiciels a confirmé jeudi après la clôture qu'il émettrait 2,5 milliards de dollars d'obligations pour l'aider à financer ses acquisitions.

-Micron Technology perd 3,5% après qu'UBS a initié une couverture sur le titre avec une recommandation de vente en raison des multiples difficultés que pourrait rencontrer le secteur des semi-conducteurs cette année.

-Nvidia perd 1,4%. Le spécialiste de la vente à découverte Citron Research a publié une note jeudi dans laquelle il prédit que le titre vaudra moins de 200 dollars à court terme.

EVENEMENT A VENIR

-Les investisseurs surveilleront les propos du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, qui doit donner un discours à 19h30 (heure de Paris) lors d'une conférence à l'Economic Club de Chicago. Un autre membre de la banque centrale, le président de la Fed de San Francisco John Williams, doit également prendre la parole à 22h00 lors d'un forum sur les perspectives économiques aux Etats-Unis à Santa Rosa en Californie. Sur le plan macroéconomique, les chiffres du crédit à la consommation seront publiés à 21h00.

-Mike Bird, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE