NEW YORK (Agefi-Dow Jones)-- La Bourse de New York devrait ouvrir en léger retrait lundi alors que les investisseurs digèrent la fermeture des administrations fédérales américaines ("shutdown") depuis trois jours en raison de l'absence d'accord sur le budget. Vers 15h15, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average cédait 38 points, soit 0,15%, à 26.008 points, celui sur l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,5 point, soit 0,02%, à 2.810 points, et le contrat à terme sur le Nasdaq 100 était stable à 6.845 points. Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur brut léger américain (WTI) cédait 0,1%, à 63,3 dollars. Du côté des changes, l'euro prenait 0,2% face au billet vert, à 1,2243 dollar. La Bourse de New York avait terminé en hausse vendredi, peu avant l'annonce du "shutdown" à la suite de négociations infructueuses sur le budget au Sénat. L'indice Dow Jones Industrial Average avait gagné 53 points, soit 0,2%, à 26.071 points. L'indice élargi S&P 500 s'était adjugé 12 points, soit 0,4%, à 2.810 points, et le Nasdaq Composite avait avancé de 40 points, soit 0,55%, à 7.336 points.

Les représentants républicains et démocrates au Sénat ont de nouveau échoué dimanche à trouver un accord sur le financement des dépenses fédérales pour mettre un terme à ce "shutdown", qui a officiellement débuté samedi matin et qui a mis au chômage technique des centaines de milliers d'employés des administrations. Un nouveau vote est programmé à la chambre du Congrès à midi à Washington (18h00, heure de Paris) sur une procédure technique qui permettrait au gouvernement d'obtenir un financement provisoire en urgence jusqu'au 8 février. Mais pour être adoptée, cette solution nécessite une majorité qualifiée de 60 voix, qui est encore loin d'être acquise en raison de nombreuses divergences entre élus des deux camps notamment sur le volet de l'immigration. Le dernier "shutdown" de 2013, sous l'administration du président démocrate Barack Obama, avait duré 16 jours.

"Le 'shutdown' est le genre d'événement politique que le marché a en définitive choisi d'ignorer au cours de l'année écoulée", a souligné Hank Smith, responsable des investissement de Haverford Trust. "La Bourse réagit surtout actuellement à la croissance du produit intérieur brut (PIB) aux Etats-Unis et ailleurs, aux bénéfices des entreprises, qui restent robustes et affichent souvent des croissances à deux chiffres, à la faiblesse des taux malgré leur récente remontée, et à une inflation sans grand relief", a-t-il ajouté.

Selon le stratégiste en chef de CFRA, Sam Stovall, "l'histoire montre également que les investisseurs ont peu à craindre d'un shutdown, alors que quatre des sept événements de ce type au cours des 35 dernières années se sont traduits par une baisse des cours inférieure à 1% en moyenne et qu'il a ensuite fallu moins de deux semaines pour effacer ces pertes". "Nous pensons donc que ce shutdown sera un non-événement", a-t-il ajouté.

VALEURS A SUIVRE

-Apple (>> Apple) recule de 0,8% alors que les investisseurs s'inquiètent des ventes de l'iPhone X, notamment en Chine, qui pourraient être beaucoup moins favorables que prévu, selon des analystes.

-Juno Therapeutics (>> Juno Therapeutics Inc) bondit de 27% à 87,22 dollars après avoir accepté une offre de rachat amicale de 9 milliards de dollars, soit 87 dollars par action, de la part du géant biotechnologique Celgene (>> Celgene Corporation).

-Bioverativ (>> Bioverativ Inc) s'envole de 63% à 104,2 dollars après que le groupe français Sanofi a annoncé le rachat du spécialiste américain des traitements contre l'hémophilie pour 11,6 milliards de dollars en numéraire, soit 105 dollars par action.

-Validus Holding (>> Validus Holdings, Ltd.) gagne plus de 45% à 67,64 dollars après que l'assureur américain a accepté d'être racheté par son concurrent AIG pour 5,6 milliards de dollars, soit 68 dollars par action.

-Halliburton (>> Halliburton Company) monte de 1%. Le groupe de services pétroliers a publié des résultats meilleurs que prévu pour le compte du dernier trimestre.

-Netflix (>> Netflix) gagne 0,7% avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street.

EVENEMENTS A VENIR

-Aucun indicateur macroéconomique majeur n'est attendu lundi après l'ouverture de Wall Street. Cette semaine, les investisseurs surveilleront notamment la parution des ventes de logements existants et neufs en décembre, mercredi et jeudi, ainsi que la publication de la première estimation du produit intérieur brut américain pour le quatrième trimestre, vendredi.

-Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE