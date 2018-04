BOURSE: Wall Street attendue en baisse, inquiète au sujet du commerce mondial

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York devrait ouvrir en forte baisse mercredi, inquiète de l'escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, et en dépit de chiffres de l'emploi privé meilleurs que prévu en mars. Vers 15h00, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) gagnait 117 points, soit 0,5%, à 23.669 points. Celui sur l'indice élargi S&P 500 avançait de 15 points, soit 0,6%, à 2.590 points, et celui sur le Nasdaq 100 prenait 43 points, ou 0,7%, à 6.436 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur le brut léger doux américain (WTI) perdait 1,5%, à 62,5 dollars le baril. Du côté des changes, l'euro gagnait 0,1% face au billet vert, à 1,229 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor à dix ans était stable, autour de 2,75%. La Chine a annoncé mercredi qu'elle prévoyait d'imposer une taxe douanière de 25% sur 106 produits américains comme le soja, une réplique à l'annonce par Washington, mardi, de la mise en place de nouveaux droits de douane sur 50 milliards de dollars de biens importés chinois.

Ce regain de tensions entre les deux pays pénalise fortement les grands fabricants américains, très exposés à la Chine, en préouverture à Wall Street, comme l'avionneur Boeing, qui perd 4,8%, le géant des engins de chantier Caterpillar, qui cède 3,1%, et les constructeurs automobiles Ford (F) et General Motors, qui abandonnent respectivement 2,5% et 3,6%.

Les marchés d'actions américains avaient clôturé sur un rebond mardi, après leur lourde chute de la veille provoquée par les valeurs technologiques. Le Dow Jones Industrial Average avait gagné 1,6%, à 24.032 points, l'indice élargi S&P 500 s'était octroyé 1,3%, à 2.614,4 points, et le Nasdaq Composite avait avancé de 1%, à 6.941,3 points. Les échanges étaient demeurés très volatils, les indices ayant alterné hausses et baisses tout au long de la séance avant de grimper durant la dernière heure de cotation. Les opérateurs de marché s'inquiètent également d'un tour de vis réglementaire dans le secteur technologique, après le scandale lié aux accusations de siphonnage de données personnelles d'utilisateurs de Facebook. Donald Trump a d'ailleurs à nouveau critiqué mardi les conséquences négatives de l'activité d'Amazon sur les résultats de la poste américaine.

"Les échanges devraient rester très volatils (mercredi), alors que la perspective d'une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis continue de semer le trouble sur les marchés de capitaux mondiaux", souligne Stephen Innes, responsable du courtage Asie-Pacifique chez Oanda.

STATISTIQUES DU JOUR

-Les entreprises du secteur privé aux Etats-Unis ont créé plus d'emplois que prévu au mois de mars, selon le rapport publié mercredi par Automatic Data Processing, ou ADP, et Moody's Analytics.

Le secteur privé américain a créé 241.000 emplois nets le mois dernier, ce qui est supérieur à la prévision des économistes, qui tablaient sur 200.000 nouveaux postes.

L'enquête ADP ne tient compte que des emplois du secteur privé, tandis que les statistiques du gouvernement sur l'emploi non agricole - à paraître vendredi - incluent également les fonctionnaires. Les économistes interrogés par le Wall Street journal s'attendent pour mars à la création de 178.000 emplois nets. Ils tablent également sur un taux de chômage en recul à 4% en mars, contre 4,1% en février.

VALEURS A SUIVRE

-CBS (CBSA) recule de 1,5% après que le groupe de médias a formulé une offre d'achat sur son concurrent Viacom inférieure à sa capitalisation boursière de 12,5 milliards de dollars. CBS et Viacom sont contrôlés par National Amusements, la holding du magnat des médias Sumner Redstone, qui possède près de 80% des droits de vote de chaque groupe.

-Lennar avance de 1,4% après que le promoteur immobilier a engrangé des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes au dernier trimestre fiscal.

-L'action Spotify Technology recule de 4%, à 143 dollars, subissant des prises de bénéfices après sa première cotation réussie la veille. Le numéro un mondial de la musique a achevé sa première journée de cotation sur une valorisation boursière de près de 27 milliards de dollars, se classant dans les sept plus grosses introductions en Bourse de l'histoire en valeur dans le secteur technologique.

-Facebook perd 1,3%. Selon des parlementaires américains, le patron du réseau social américain Mark Zuckerberg témoignera le 11 avril devant la commission de l'Energie et du Commerce de la Chambre des représentants, au sujet de l'utilisation et de la protection des données personnelles de ses utilisateurs à la suite du scandale Cambridge Analytica.

EVENEMENT A VENIR

-Les investisseurs surveilleront la parution des indices Markit et ISM d'activité dans les services, à 15h45 (heure de Paris) et 16h00. Les commandes aux usines sont également attendues à 16h00 tandis que les stocks hebdomadaires de pétrole paraîtront à 16h30. Du côté de la Réserve fédérale (Fed), les marchés examineront les minutes de la dernière réunion de la banque centrale des 20 et 21 mars à l'issue de laquelle les taux d'intérêt avaient été relevés d'un quart de point.

-Viktor Reklaitis, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE