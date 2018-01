BOURSE: Wall Street attendue en hausse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait débuter en hausse mercredi et propulser les indices vers de nouveaux records en séance alors que les investisseurs continuent dans l'ensemble d'accueillir favorablement les résultats trimestriels d'entreprises. Vers 15h15, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average gagnait 5 points, soit 0,4%, à 26.300 points, celui sur l'indice élargi S&P 500 prenait 7 points, soit 0,3%, à 2.846 points, et le contrat à terme sur le Nasdaq 100 avançait de 16 points, soit moins de 0,2%, à 6.981 points. Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur brut léger américain (WTI) gagnait 0,4%, à 64,7 dollars. Du côté des changes, l'euro s'inscrivait en hausse face au billet vert, à 1,236 dollar.

La Bourse de New York avait clôturé en ordre dispersé mardi, avec de nouveaux records pour les indices S&P 500 et Nasdaq Composite, les investisseurs cristallisant à nouveau leur attention sur les publications de résultats trimestriels d'entreprises après que les parlementaires américains ont trouvé lundi un accord pour mettre fin au "shutdown" (paralysie) des administrations fédérales. Le Dow Jones Industrial Average avait accusé un léger recul de 0,01%, à 26.210,8 points, l'indice élargi S&P 500 s'était adjugé 0,2%, à 2.839,1 points, et le Nasdaq Composite avait progressé de 0,7%, à 7.460,3 points.

VALEURS A SUIVRE

-General Electric (>> General Electric Company) gagne plus de 2% après que le conglomérat industriel a publié une lourde perte au titre des trois derniers mois de 2017 en raison de charges liées à la réforme fiscale américaine et à son activité d'assurance mais ses revenus ont surpris positivement dans les activités dédiées au pétrole et au gaz.

-Qualcomm (>> Qualcomm) recule de 1,6% après que le fabricant de puces a reçu une amende de 1,2 milliard de dollars de la Commission européenne pour avoir illégalement versé des milliards de dollars à Apple afin d'évincer des concurrents du marché des chipsets de bande de base LTE destinés aux iPad et iPhone de la marque à la pomme.

-United Technologies (>> United Technologies Corporation) avance de 0,3% après que le conglomérat industriel a fait part de résultats supérieurs aux prévisions au quatrième trimestre en dépit de charges exceptionnelles liées à la réforme de la fiscalité aux Etats-Unis.

-Texas Instruments (>> Texas Instruments) chute de 6,8%. Le fabricant de semi-conducteurs a publié des résultats en ligne avec les attentes au dernier trimestre mais a dévoilé des prévisions pour le premier trimestre un peu plus modestes que prévu.

-United Continental (>> United Continental Holdings Inc) plonge de 8%. La compagnie aérienne a fait état de résultats et de revenus qui ont dépassé les attentes au dernier trimestre mais en indiquant qu'elle s'attendait à une croissance soutenue de ses capacités dans les trois années qui viennent, ce qui inquiète les investisseurs.

-Ford (F) s'inscrit en hausse de 0,7% avant la publication des résultats trimestriels du constructeur automobile après la clôture de la Bourse de New York. Les analystes sondés par FactSet anticipent un bénéfice net ajusté de 43 cents au quatrième trimestre, contre 30 cents l'an dernier.

EVENEMENTS A VENIR

-Les investisseurs surveilleront après l'ouverture de Wall Street la parution des ventes de logements existants de décembre, à 16h00 (heure de Paris), ainsi que les stocks hebdomadaires de pétrole, à 16h30.

-Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE