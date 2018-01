BOURSE: Wall Street attendue en hausse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi après des commandes de biens durables supérieures aux attentes en décembre, même si la croissance économique a été moins soutenue que prévu au quatrième trimestre aux Etats-Unis. Vers 15h15, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average gagnait points, soit 0,4%, à 26.366 points, celui sur l'indice élargi S&P 500 prenait 7 points, soit 0,3%, à 2.848 points, et le contrat à terme sur le Nasdaq 100 avançait de 37 points, soit 0,5%, à 6.968 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur le brut léger américain (WTI) gagnait 0,6%, à 66 dollars. Du côté des changes, l'indice ICE Dollar, qui mesure l'évolution du billet vers face à un panier de devises, s'inscrivait en repli de 0,4%. L'euro continuait notamment de s'apprécier, vendredi, se négociant en hausse de 0,4% à 1,2488 dollar.

La devise américaine ne semble pas profiter des déclarations du président Donald Trump, qui a dit souhaiter "un dollar fort" lors d'un entretien avec la chaîne CNBC, jeudi. Le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin est également monté au créneau en indiquant dans un entretien au Wall Street Journal que ses propos de mercredi, dans lesquels il louait la faiblesse du dollar, "avaient été totalement sortis de leur contexte", et en soulignant que le pays n'avait "en aucune façon l'intention" d'intervenir sur le marché des changes. Donald Trump n'a pas évoqué ouvertement le sujet du dollar lors d'une intervention très attendue à Davos, vendredi, mais il a visiblement tenu à rassurer ses partenaires commerciaux en affirmant que "l'Amérique d'abord n'était pas l'Amérique seule", invitant également les entreprises à étrangères à s'implanter aux Etats-Unis et se déclarant en faveur d'échanges commerciaux "équitables" et "réciproques".

La Bourse de New York avait clôturé en ordre dispersé jeudi, certains stratégistes invoquant la nécessité, pour le marché, de reprendre son souffle après ses récents records. L'indice élargi S&P 500 a grappillé 0,06%, à 2.839,3 points, et le Nasdaq Composite a acusé un léger recul de 0,05%, à 7.411,2 points, alors que le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,5%, à 26.392,8 points, signant un nouveau record historique, tiré par la publication de bons résultats de la part de plusieurs poids lourds entrant dans la composition du principal indice de la Bourse de New York.

"Le marché est comme un coureur qui a sprinté jusqu'à la ligne d'arrivée et qui se trouve pris d'une crampe", a souligné Michael Antonelli, courtier sur les actions chez Robert W. Baird & Co. Crista Huff, analyste en chef chez Cabot Undervalued Stocks Advisor, conseille de son côté à ses clients de se préparer à une correction du marché, c'est-à-dire à une baisse de l'ordre de 10%, avant que celui-ci ne retrouve son niveau actuel trois à cinq mois plus tard.

STATISTIQUES DU JOUR

-Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 2,6% au quatrième trimestre en termes annualisés, a annoncé vendredi le département du Commerce. Il s'agit de la première estimation de la croissance américaine pour le quatrième trimestre 2017. Le PIB des Etats-Unis avait progressé de 3,2% en termes annualisés au troisième trimestre.

Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendaient à une progression du PIB de 2,9% pour la période d'octobre à décembre

-Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont augmenté en décembre, bouclant une année robuste pour l'investissement des entreprises américaines et le secteur manufacturier.

Les commandes de biens durables ont crû de 2,9% en décembre par rapport au mois précédent, à 249,45 milliards de dollars en données corrigées des variations saisonnières, a indiqué vendredi le département américain du Commerce.

Il s'agit de leur plus forte hausse sur un mois depuis juin. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal prévoyaient une progression de 0,7% seulement par rapport à novembre. La hausse enregistrée en novembre a également été révisée à 1,7%, contre une précédente estimation de 1,3%.

Les commandes totales ont été portées par un bond de 55,3% des commandes d'avions militaires et par une hausse de 15,9% des commandes d'avions civils le mois dernier.

Les commandes de biens d'équipement hors défense et aéronautique, considérées comme un indicateur des dépenses d'investissement des entreprises, se sont repliées de 0,3% en décembre.

Sur l'ensemble de l'année 2017, les commandes de biens durables ont augmenté de 5,8% par rapport à l'année précédente, tandis que la mesure de l'investissement des entreprises a crû de 5,3%.

VALEURS A SUIVRE

-Intel (>> Intel Corporation) gagne 4,9%. Le fabricant américain de semi-conducteurs a augmenté de 10% son dividende, à 1,20 dollar par action, après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice par action ajusté supérieurs aux prévisions des analystes, au titre des trois derniers mois de 2017.

-Tesla (>> Tesla) regagne du terrain, avançant de 1,3% à 342 dollars, après avoir fermement démenti d'éventuelles nouveaux retards de la production de sa berline électrique Model 3 à la suite de révélations de la chaîne de télévision CNBC.

-Vmware (>> VMware, Inc.) bondit de 5%. Selon le Wall Street, le fabricant d'ordinateurs Dell envisagerait plusieurs options stratégiques, comme le rachat intégral de VMware dont il détient 80% du capital depuis l'acquisition du spécialiste du stockage de données EMC en 2013.

-Colgate Palmolive (>> Colgate-Palmolive Company) chute de 3,5% après que le groupe de produits de consommation courante a fait part de revenus inférieurs aux attentes au quatrième trimestre, anticipant également des conditions difficiles sur les marchés mondiaux pour la croissance de son activité cette année.

-Rockwell Collins (>> Rockwell Collins) gagne 1,5% après que le fournisseur d'équipements aéronautiques, en passe d'être racheté par son rival United Technologies (>> United Technologies Corporation), a annoncé des résultats supérieurs aux attentes au dernier trimestre.

-Starbucks (>> Starbucks Corporation) baisse de 4% après que la chaîne de cafés a publié des ventes inférieures aux prévisions au dernier trimestre fiscal.

-Nike (>> Nike) prend 1,5% après que le fonds d'investissement de William Ackman, Pershing Square Capital Management, a annoncé une prise participation dans le capital du fabricant américain d'articles de sport, convaincue de ses bonnes perspectives à long terme, selon une personne proche du dossier.

EVENEMENTS A VENIR

-Sur le plan macroéconomique, aucun indicateur majeur n'est attendu après l'ouverture de la Bourse de New York.

-Barbara Kollmeyer et Mark DeCambre, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE