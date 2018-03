BOURSE: Wall Street attendue en hausse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait tenter un rebond lundi à l'ouverture après sa pire performance hebdomadaire en deux ans la semaine dernière, encouragée notamment par la tenue de discussions entre les Etats-Unis et la Chine au sujet de leur différend commercial. Vers 15h00, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) gagnait 334 points, soit 1,4%, à 23.946 points. Celui sur l'indice élargi S&P 500 gagnait 37 points, soit 1,4%, à 2.635 points, et celui sur le Nasdaq 100 avançait de 111 points, ou 1,8%, à 6.671 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur le brut léger doux américain (WTI) perdait 0,1%, à 65,8 dollars le baril. Du côté des changes, l'euro gagnait 0,4% face au billet vert, à 1,240 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor à dix ans était stable, autour de 2,85%.

La Bourse de New York avait terminé en forte baisse vendredi, à l'issue d'une semaine agitée en raison de l'exacerbation des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. En clôture, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) avait chuté de 424 points, soit 1,8%, à 23.533 points. L'indice élargi S&P 500 avait cédé 55 points, soit 2,1%, à 2.588 points. L'indice Nasdaq Composite à dominante technologique avait dévissé de 174 points, soit 2,4%, à 6.692 points. Sur la semaine, l'indice Dow Jones et le Nasdaq ont lâché respectivement 5,7% et 6,5%, accusant leur pire performance depuis la semaine du 9 février lorsque les inquiétudes sur l'inflation et les tensions sur les marchés obligataires avaient entraîné un mouvement de correction des actions. La menace de guerre commerciale devrait rester au centre de l'attention cette semaine, qui sera raccourcie pour les marchés financiers en raison de la fermeture de Wall Street vendredi pour les célébrations de Pâques.

Les investisseurs ont bien accueilli lundi l'annonce de la tenue de discussions entre les Etats-Unis et la Chine au sujet des échanges commerciaux entre les deux pays. Ces négociations entre le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le vice-premier ministre chinois Liu He, en charge de piloter la politique économique, sont destinées à favoriser l'accès des entreprises américaines aux marchés chinois. Elles interviennent dans un contexte tendu alors que la semaine derière, Donald Trump avait évoqué de possibles mesures de rétorsion contre des importations de produits chinois pour un montant allant jusqu'à 60 milliards de dollars. Dans un entretien à la chaîne de télévision Fox News, Steven Mnuchin s'est notamment dit "prudemment optimiste" sur la conclusion d'un accord avec Pékin. Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont en parallèle conclu un accord qui permettra aux pays d'Asie d'être exempté des nouveaux tarifs douaniers.

"Les deux derniers mois ont montré que la confiance mondiale s'effritait, mais la capacité récurrente des investisseurs à acheter pour profiter du repli a permis de maintenir les marchés à flots. Cette capacité s'est interrompue la semaine dernière, ce qui constituait un signe inquiétant pour les marchés mondiaux, mais la résistance des investisseurs semble de nouveau se manifester", estime Rebecca O'Keeffe, responsable des investissements chez Interactive Investor. "Steve Mnuchin a accepté la tâche peu enviable d'essayer de résoudre le différend commercial entre les Etats-Unis et la Chine par la négociation - cependant, il peut essayer de réconcilier l'inconciliable", at-elle ajouté.

VALEURS A SUIVRE

-USG Corp.(>> fiche valeur) s'envole de 20% en préouverture après que Berkshire Hathway Inc.(BRKA) a annoncé son intention de vendre sa participation de 30,8% dans le groupe de matériaux de construction au conglomérat allemand Knauf.

-Finish Line bondit de 30% à 13,72 dollars après avoir accepté une offre d'achat amicale de 13,50 dollars par action, soit près de 558 millions de dollars, de la part de son concurrent dans la distribution d'articles de sport JD Sports Fashion.

EVENEMENT A VENIR

-Aucun indicateur majeur n'est attendu après l'ouverture de Wall Street. Du côté de la banque centrale, les investisseurs surveilleront d'éventuelles déclarations du président de la Fed de New York William Dudley, qui doit s'exprimer sur les réformes réglementaires lors d'une conférence prévue à 18h30 (heure de Paris) à Washington.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE