BOURSE: Wall Street attendue en hausse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait ouvrir en hausse jeudi et poursuivre sur sa progression de la veille, alors que les investisseurs espèrent un apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Vers 15h00, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) gagnait 78 points, soit 0,3%, à 23.342 points. Celui sur l'indice élargi S&P 500 avançait de 12 points, soit 0,5%, à 2.659 points, et celui sur le Nasdaq 100 prenait 51 points, ou 0,8%, à 6.633 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur le brut léger doux américain (WTI) perdait 0,2%, à 63,2 dollars le baril. Du côté des changes, l'euro perdait 0,3% face au billet vert, à 1,2245 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor à dix ans remontait de deux points de base à 2,81%. La Bourse de New York avait clôturé en hausse mercredi, après avoir ouvert en repli, signe de la volatilité persistante des échanges dans le contexte actuel d'exacerbation des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le Dow Jones Industrial Average avait gagné 1%, à 24.263,9 points, l'indice élargi S&P 500 s'était adjugé 1,2%, à 2.644,7 points et le Nasdaq Composite avait pris 1,5%, à 7.042,1 points. Au plus bas de la séance, les trois indices avaient plongé de plus de 1%.

Pékin a annoncé mercredi des taxes pouvant aller jusqu'à 25% sur les importations de 106 produits américains, comme les avions et les voitures. Il s'agit d'une mesure de rétorsion à l'encontre de Washington, qui a détaillé mardi soir ses propres tarifs douaniers sur 50 milliards de dollars d'importations de produits chinois. Cette initiative marque une nouvelle escalade dans les tensions entre Washington et ses partenaires en matière d'échanges commerciaux, une thématique que les analystes considèrent comme l'un des principaux risques pour les marchés d'actions cette année.

Mais les craintes de bras de fer dommageable pour l'économie et les entreprises se sont légèrement atténuées sur les marchés notamment car les discussions entre Pekin et Washington pour résoudre leurs différences commerciaux pourraient s'étaler sur plusieurs mois.

"Je pense que le fait que l'administration (Trump) ait encouragé des négociations sur le commerce contribue désormais à apaiser les craintes de guerre commerciale. Sur un plan technique, le rebond (de mercredi) a été impressionnant et devrait aboutir à une certaine stabilisation avant le rapport sur l'emploi de (vendredi)",a indiqué Peter Cardillo, économiste en chef de First Standard Financial.

STATISTIQUES DU JOUR

-Le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis s'est creusé en février par rapport au mois précédent, sous l'effet principalement d'une augmentation du déficit des marchandises et d'un recul de l'excédent dans le domaine des services. Le déficit de la balance commerciale des Etats-Unis a crû de 1,6% en février par rapport à janvier, pour ressortir à 57,59 milliards de dollars, en données corrigées des variations saisonnières, a annoncé jeudi le département du Commerce. Le déficit du mois de janvier a été révisé à 56,67 milliards de dollars, au lieu d'une estimation précédente de 56,60 milliards de dollars. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendaient à un déficit commercial de 57 milliards de dollars en février. Les exportations comme les importations ont progressé de 1,7% par rapport à janvier. Le déficit de la balance commerciale américaine a crû de 22,7% sur la période janvier-février, par rapport aux deux premiers mois de 2017.

-Le nombre d'actifs américains effectuant une première demande d'allocation chômage a augmenté la semaine dernière, tout en restant proche de son plus bas niveau depuis des décennies, signe de vigueur du marché du travail aux Etats-Unis. Le nombre de premières demandes d'allocation chômage a progressé de 24.000 lors de la semaine terminée au 31 mars, à 242.000 en données corrigées des variations saisonnières, a indiqué jeudi le département américain du Travail. Les économistes interrogés par Dow Jones Newswires s'attendaient à 225.000 nouvelles demandes d'allocation chômage la semaine dernière. Le nombre de la semaine précédente a été révisé en hausse, à 218.000, contre une estimation initiale de 215.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines, qui lisse la volatilité de ces données, est ressortie en progression de 3.000, à 228.250. Le département du Travail a par ailleurs indiqué que le nombre de personnes percevant une allocation chômage depuis plus d'une semaine avait fléchi de 64.000, à 1.808.000, lors de la semaine terminée au 24 mars, la dernière pour laquelle ces données sont disponibles. . Il s'agit de son niveau le plus bas depuis décembre 1973. Il était alors ressorti à 1.805.000.

VALEURS A SUIVRE

-L'action Monsanto recule de 0,8% après que le groupe de géant des semences et pesticides a fait part de revenus et de bénéfices inférieurs aux attentes mais en indiquant qu'il restait "confiant" sur la conclusion de sa fusion avec son rival allemand Bayer à la fin du trimestre en cours.

-Sonoma Pharmaceuticals bondit de 30% après que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine a approuvé la mise sur le marché d'un gel anti-microbien pour la peau du groupe pharmaceutique.

EVENEMENT A VENIR

-Aucun indicateur macroéconomique majeur n'est attendu après l'ouverture. Du côté de la Réserve fédérale (Fed), les investisseurs surveilleront une allocution du président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic lors d'une conférence à l'Université de South Florida à 19h00 (heures de Paris).

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE