BOURSE: Wall Street attendue en hausse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait opérer des débuts modestes lundi après sa chute de la semaine écoulée alors que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ne semblent pas en passe de s'apaiser.

Vers 14h50, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) gagnait 159 points, soit 0,7%, à 24.085 points. Celui sur l'indice élargi S&P 500 avançait de 14 points, soit 0,5%, à 2.619 points, et celui sur le Nasdaq 100 prenait 47 points, ou 0,7%, à 6.501 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur le brut léger doux américain (WTI) perdait 0,6%, à 63,2 dollars le baril. Du côté des changes, l'euro gagnait 0,3% face au billet vert, à 1,2317 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor à dix ans remontait de 1 point à 2,79%.

La Bourse de New York avait clôturé en nette baisse vendredi, lestée par l'exacerbation des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2,3%, à 23.932,8 points, l'indice élargi S&P 500 a plongé de 2,2%, à 2.604,5 points, et le Nasdaq Composite s'est affaissé de 2,3%, à 6.915,1 points. Ces fléchissements ont amené les trois principaux indices de Wall Street à terminer la semaine sur des reculs compris entre 0,7% et 2,1%.

L'optimisme s'était quelque peu renforcé ce week-end après que le président américain a fait part de son espoir de parvenir à un accord entre les deux pays. "Les taxes vont devenir Réciproques et un accord sera trouvé sur la propriété intellectuelle", avait écrit dimanche le locataire de la Maison-Blanche dans un tweet.

Mais la rechute a été brutale lundi après un nouveau tweet dans lequel Donald Trump s'est plaint du caractère inéquitable des tarifs douaniers sur les véhicules automobiles, jugeant que c'était du "commerce stupide". Un porte-parole du ministre chinois des affaires étrangères Geng Shuang a indiqué de son côté lundi que les Etats-Unis étaient à l'origine des tensions commerciales et que son pays ne pourrait pas s'engager dans des négociations en l'état actuel, selon Reuters.

Certains investisseurs attendent désormais un discours du président chinois Xi Jinping, qui doit participer au Boao Forum -l'équivalent asiatique du forum de Davos- mardi et au cours duquel il pourrait faire des déclarations sur certaines réformes susceptibles d'apaiser les tensions entre les deux pays. "Le feuilleton commercial va continuer à susciter des remous au cours des prochaines semaines, mais il sera intéressant d'écouter le président chinois lors du Boao Forum, où il va probablement laisser entendre que son pays est prêt à prendre des mesures de rétorsion, tout en affichant sa volonté de négocier", souligne Hussein Sayed, stratégiste chez FXTM.

VALEURS A SUIVRE

-AveXIs bondit de 85% après que Novartis a annoncé l'acquisition du spécialiste de la thérapie génique pour 8,7 milliards de dollars en numéraire, soit 218 dollars par action.

EVENEMENT A VENIR

-Aucun indicateur macroéconomique majeur n'est attendu lundi. Les investisseurs seront attentifs cette semaine au coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, et en particulier aux publications des comptes des grandes banques, comme JPMorgan (JPM), Wells Fargo et Citigroup (C), vendredi.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE