BOURSE: Wall Street attendue en hausse après Caterpillar et 3M

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait ouvrir en hausse jeudi après notamment les résultats et perspectives favorables des géants industriels 3M et Caterpillar et alors que le dollar accélère son déclin après la réunion de la Banque centrale européenne (BCE). Vers 15h15, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average gagnait 96 points, soit 0,4%, à 26.366 points, celui sur l'indice élargi S&P 500 prenait 7 points, soit 0,3%, à 2.848 points, et le contrat à terme sur le Nasdaq 100 avançait de 37 points, soit 0,5%, à 6.968 points. Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur le brut léger américain (WTI) gagnait 0,6%, à 66 dollars. Du côté des changes, l'euro continuait de s'apprécier face au billet vert, se négociant en hausse de 0,6%, à 1,2491 dollar. Le président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, a exprimé ses inquiétudes sur cette appréciation de la devise unique lors de sa conférence mensuelle, jeudi, après que la BCE a laissé ses taux directeurs et ses indications prospectives inchangés jeudi, comme anticipé par le marché. Mario Draghi a notamment déclaré que la volatilité des changes était une "source d'incertitude" qui devait "être surveillée".

Cette nervosité sur le marché des changes est également alimentée par la rhétorique protectionniste de certains membres de l'administration Trump, ce qui a pénalisé les indices boursiers américains en clôture mercredi. Le Dow Jones Industrial Average avait gagné 0,2%, à 26.252,2 points, signant un nouveau record historique, mais l'indice élargi S&P 500 avait reculé de 0,06%, à 2.837,6 points, et le Nasdaq Composite avait cédé 0,6%, à 7.415,1 points. Dans le cadre du forum économique mondial de Davos, le secrétaire au Commerce Wilber Ross a accusé la Chine de se montrer en réalité protectionniste alors que Pékin vante publiquement les mérites du libre-échange. Plus tôt dans la journée, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin avait déclaré que l'administration Trump était favorable à des accords commerciaux bilatéraux et qu'un "dollar faible" était "bon" pour le commerce extérieur américain. "Le gouvernement semble s'acheminer vers une posture plus protectionniste. Les entreprises exportatrices, comme les groupes technologiques, seraient les plus touchées par de telles mesures", a souligné Larry Peruzzi, directeur associé du courtage sur les actions chez Mischler Financial.

"Si nous restons optimistes au sujet de l'évolution du marché cette année, le climat devient cependant un petit peu trop bouillonnant à nos yeux", souligne le stratégiste de Bank of America James Barty. Après avoir débuté l'année en fanfare, les indices américains et mondiaux "peuvent-ils se retourner ? C'est possible", souligne-t-il. "La mise en place de couvertures supplémentaires à court terme semble en tout cas logique quand on arrive à ce degré d'agitation".

VALEURS A SUIVRE

-Caterpillar (>> Caterpillar) avance de 3% après que le géant des équipements de chantier a fait part de résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre et livré une prévision optimiste pour 2018.

-3M (>> 3M) gagne 2,6% alors que le conglomérat industriel américain a annoncé qu'il relevait ses prévisions pour l'exercice 2018 et augmentait son dividende après des résultats financiers qui ont dépassé les attentes des analystes au quatrième trimestre.

-Ford (F) perd 1% après que le constructeur automobile a confirmé qu'il avait enregistré des résultats décevants en 2017, pénalisés notamment par le renchérissement des coûts des matières premières et par une évolution défavorable des taux de change.

-Celgene (>> Celgene Corporation) prend 1,5%. Le laboratoire biopharmaceutique a publié un bénéfice de 429 millions de dollars, soit 53 cents par action, au quatrième trimestre, un montant qui a largement dépassé les prévisions des analystes.

-American Airlines Group (>> American Airlines Group) s'inscrit en retrait de 0,7% malgré des résultats au quatrième trimestre qui sont ressortis supérieurs au consensus.

-Intel (>> Intel Corporation) avance de 0,7% avant la publication des résultats trimestriels du fabricant de semi-conducteurs après la clôture de Wall Street. Les analystes tablent sur un bénéfice net de 86 cents par action hors éléments exceptionnels, contre 79 cents un an plus tôt, et sur un chiffre d'affaires quasiment stable, de 16,34 milliards de dollars.

EVENEMENTS A VENIR

-Sur le plan macroéconomique, les investisseurs surveilleront après l'ouverture de Wall Street les parutions, à 16h00 (heure de Paris) des ventes de logements neufs de décembre aux Etats-Unis et des indicateurs avancés du Conférence Board.

-Viktor Reklaitis, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE