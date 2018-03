BOURSE: Wall Street attendue en ordre dispersé

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait ouvrir de manière dispersée mercredi alors que le secteur technologique reste sous pression après son net recul de la veille. Vers 15h00, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) gagnait 45 points, soit 0,2%, à 23.914 points. Celui sur l'indice élargi S&P 500 était stable à 2.616 points, et celui sur le Nasdaq 100 perdait 40 points, ou 0,6%, à 6.523 points. Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur le brut léger doux américain (WTI) perdait 0,7%, à 64,7 dollars le baril. Du côté des changes, l'euro était stable face au billet vert, à 1,24 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor à dix ans remontait de 1 point de base, à 2,774% après être descendu la veille à son plus bas niveau depuis près de deux mois. Après avoir débuté la semaine en fanfare sur fond d'accalmie dans les relations commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, la Bourse de New York avait rechuté mardi, sous le poids des valeurs technologiques, les investisseurs s'inquiètant notamment des niveaux de valorisation et de l'arrivée potentielle de nouvelles réglementations désavantageuses pour les entreprises, à la suite du scandale sur la vie privée ayant touché Facebook. L'indice Dow Jones Industrial Average avait perdu 1,4%, à 23.858,2 points, l'indice élargi S&P 500 avait chuté de 1,7%, à 2.612,6 points, et le Nasdaq Composite avait fléchi de 2,9%, à 7.008,8 points. "La semaine est un peu particulière. Avec peu d'indicateurs macroéconomiques majeurs à paraître et la perspective d'un week-end prolongé, la liquidité devrait être plus faible qu'habituellement", souligne Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities. "Mais il faut aussi garder à l'esprit qu'on arrive à la fin du mois et du trimestre fiscal, ce qui veut dire que les grandes institutions financières et les entreprises débouclent leurs positions pour encaisser leurs bénéfices ou limiter les pertes", a-t-il souligné.

STATISTIQUES DU JOUR

-La croissance économique des Etats-Unis au quatrième trimestre a été plus soutenue qu'annoncé précédemment. Le produit intérieur brut (PIB) du pays a augmenté de 2,9% en termes annualisés au quatrième trimestre, en données corrigées des variations saisonnières et de l'inflation, selon la troisième estimation publiée mercredi par le département du Commerce.

La précédente estimation du département du Commerce, publiée le 28 février, faisait état d'une croissance de 2,5% du PIB. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal s'attendaient à une révision moins marquée de la croissance du PIB du pays sur la période, à 2,7%. Au troisième trimestre, l'économie américaine avait crû de 3,2% en termes annualisés.

VALEURS A SUIVRE

-L'action Facebook s'inscrivait en baisse de 0,1% mercredi dans les échanges de préouverture après que le réseau social a annoncé une révision de ses paramètres de confidentialité à la suite du scandale concernant la gestion des données de ses utilisateurs. L'action a de nouveau dévissé de 4,9% mardi après notamment que des médias ont rapporté que le patron de Facebook Mark Zuckerberg devrait probablement s'expliquer devant le Congrès des Etats-Unis sur la fuite de données.

-Twitter cède 1,2%. L'action a dévissé de 12% mardi après que le spécialiste de la vente à découvert Citron Research a indiqué qu'il s'était positionné à la vente sur le titre en raison de la vulnérabilité de la plate-forme de microblogging à un éventuel renforcement de la réglementation sur la vie privée.

-L'action BlackBerry monte de 4,8%, l'éditeur de logiciels ayant publié un résultat et des revenus trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes.

EVENEMENT A VENIR

-Les investisseurs examineront à 16h00 (heure de Paris) les promesses de ventes de logements du mois de février aux Etats-Unis. Les stocks hebdomadaires de pétrole sont attendus à 16h30.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE