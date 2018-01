BOURSE: Wall Street attendue en retrait

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York devrait démarrer de manière prudente lundi après ses records de la semaine écoulée et à l'entame d'une semaine chargée qui sera notamment marquée par la réunion de la Réserve fédérale (Fed) et le discours sur l'Etat de l'Union de Donald Trump. Vers 15h15, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average perdait 51 points, soit 0,2%, à 26.553 points, celui sur l'indice élargi S&P 500 perdait 7 points, soit 0,25%, à 2.867 points, et le contrat à terme sur le Nasdaq 100 reculait de 18 points, soit 0,3%, à 7.011 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur le brut léger américain (WTI) perdait 0,7%, à 67,68 dollars. Du côté des changes, l'indice WSJ Dollar, qui mesure l'évolution du billet vers face à un panier de devises, s'inscrivait en hausse de 0,4% à 83,60, mais en net retrait par rapport aux 86 du début d'année. L'euro perdait du terrain se négociant en baisse de 0,4% à 1,2364 dollar.

La Bourse de New York avait clôturé en nette hausse vendredi, permettant à ses trois principaux indices d'atteindre de nouveaux records historiques, la légère déception liée à l'évolution du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au quatrième trimestre n'ayant pas semblé de nature à remettre en question la robustesse de l'économie américaine. Le Dow Jones Industrial Average avait gagné 0,8%, à 26.614,9 points, l'indice élargi S&P 500 s'était adjugé 1,2%, à 2.872,9 points et le Nasdaq Composite avait avancé de 1,3%, à 7.505,8 points. Le PIB des Etats-Unis a progressé de 2,6% au cours des trois derniers mois de l'année 2017, alors que les économistes sondés par MarketWatch anticipaient une croissance de 3%.

"La baisse observée avant l'ouverture est très marginale par rapport notamment à l'évolution de vendredi", souligne Craig Erlam, analyste chez Oanda. "C'est une nouvelle semaine importante pour les marchés américains, avec près du quart des entreprises du S&P500 qui doivent publier leurs résultats trimestriels, la première réunion de l'année de la Fed et le rapport sur l'emploi de vendredi. En ayant cela en tête, une légère baisse (des indices) par rapport à (leurs) niveaux records historiques semble plutôt logique", ajoute-t-il.

STATISTIQUES DU JOUR

-Les tensions inflationnistes se sont révélées faibles aux Etats-Unis le mois dernier. L'indice PCE mesurant les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains, l'indicateur préféré de la Réserve fédérale (Fed) pour l'inflation, a augmenté de 0,1% par rapport à novembre et de 1,7% sur un an, a annoncé lundi le département américain du Commerce.

Après avoir atteint l'objectif de 2% de la Fed en février 2017, le taux annuel d'inflation évolue sous cet objectif depuis dix mois.

L'indice PCE de base, qui exclut l'alimentation et l'énergie, a progressé de 0,2% en décembre par rapport à novembre, et de 1,5% sur un an.

Le rapport indique également une progression de 0,4% des dépenses et des revenus des ménages en décembre par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur une hausse de 0,5% des dépenses des ménages et sur une augmentation de 0,3% des revenus.

L'augmentation des dépenses des ménages au mois de novembre a été revue en hausse à 0,8%, contre une estimation initiale de à 0,6%. Les dépenses des ménages ont progressé de 0,3% en octobre.

Le taux d'épargne des ménages américains est par ailleurs tombé en décembre à son niveau le plus bas depuis septembre 2005, à 2,4% contre 2,5% en novembre en données révisées.

VALEURS A SUIVRE

-Lockheed Martin (>> Lockheed Martin Corporation) avance de 4% après que le géant américain de la défense et de l'aéronautique a publié des résultats et des bénéfices supérieurs aux prévisions au dernier trimestre.

-Avon Products (>> Avon Products, Inc.) bondit de 8% après que des médias ont avancé que le groupe était sous la pression d'investisseurs activistes qui militent en faveur d'une mise en vente du fabricant de produits de beauté.

-Dr. Pepper Snapple Group (>> Dr Pepper Snapple Group) s'envole de 38% à 131,39 dollars après que le producteur américain de boissons sans alcool a accepté de fusionner avec son rival Keurig Green Mountain. Les actionnaires de Dr. Pepper Snapper recevront un dividende exceptionnel de 103,75 dollars par action en numéraire et détiendront environ 13% du nouveau groupe. Les actionnaires de Keurig, une société non cotée, posséderont les 87% restants.

-Apple (>> Apple) cède 0,5 après un article du quotidien japonais Nikkei Asia Review, indiquant que le géant technologique américain prévoyait de réduire de moitié son objectif de production pour l'iPhone X au premier trimestre

-Verizon (>> Verizon Communications) et AT&T (T) s'inscrivent en repli de plus de 1% après que des médias américains ont rapporté que l'administration Trump envisageait de nationaliser les réseaux mobiles 5G pour empêcher la Chine d'espionner le trafic mobile aux Etats-Unis.

EVENEMENTS A VENIR

-Sur le plan macroéconomique, aucun indicateur majeur n'est attendu après l'ouverture de la Bourse de New York. Cette semaine, les investisseurs surveilleront particulièrement le discours sur l'Etat de l'Union de la part du président américain Donald Trump, mardi, et la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux mercredi. Lors de l'allocution de Donald Trump, les investisseurs chercheront notamment à savoir si le locataire de la Maison Blanche compte donner un nouveau tour de vis à ses mesures protectionnistes après avoir décidé la semaine dernière d'une augmentation des droits de douane sur les produits, comme les panneaux solaires et les machines à laver, en provenance de Chine et de Corée du Sud. Du côté de la Fed, la banque centrale devrait observer le statu quo sur ses taux à l'issue d'une réunion qui sera la dernière de l'ère Janet Yellen, avant son remplacement par Jérôme Powell au début février. Près de 125 entreprises du S&P 500 doivent par ailleurs publier leurs résultats cette semaine, dont notamment les géants technologiques Apple, Alphabet, Amazon Facebook et Microsoft, à partir de mercredi.

-Barbara Kollmeyer et Mark DeCambre, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE