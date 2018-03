BOURSE: Wall Street attendue prudente avant la Fed

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait ouvrir en léger retrait mercredi dans un climat de prudence avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) dans la soirée. Vers 14h15, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) perdait 23 points, soit 0,1%, à 24.741 points. Celui sur l'indice élargi S&P 500 perdait 3 points, soit 0,1%, à 2.720 points, et celui sur le Nasdaq 100 reculait de 26 points, ou 0,4%, à 6.912 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur le brut léger doux américain (WTI) gagnait 0,2%, à 63,7 dollars le baril. Du côté des changes, l'euro gagnait 0,3% face au billet vert, à 1,2239 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor à dix ans remontait de 1 point, à 2,88%.

La Bourse de New York avait clôturé sur un rebond mardi après sa chute de la veille, soutenue par les valeurs pétrolières. Le Dow Jones Industrial Average avait gagné 116 points, soit 0,5%, l'indice élargi S&P 500 s'était octroyé 0,1%, et le Nasdaq Composite avait pris 0,3%, à 7.364 points.

Tous les yeux des investisseurs sont tournés vers la Fed dans l'attente de la décision sur les taux, à 19h00 (heure de Paris), et de la première conférence de presse de son président, Jerome Powell, qui a succédé à Janet Yellen à la tête de l'institution au début février. La banque centrale devrait relever d'un quart de point ses taux, pour les amener dans une fourchette de 1,50 à 1,75%, et la question sera surtout de savoir si Jerome Powell et ses collègues envisagent toujours de procéder à trois hausses de taux cette année où s'ils sont désormais favorables à quatre relèvements en raison de l'amélioration de l'emploi et de l'inflation.

Les marchés d'actions américains avaient fortement reculé au début février, inquiets d'une possible accélération du resserrement monétaire à la suite de la parution d'une hausse inattendue des salaires.

"Les opérateurs devraient adopter une attitude prudente lors de la séance de mercredi dans l'attente de la décision de la Fed et la conférence de presse. La question n'est pas de savoir s'il y aura une hausse à l'issue de la réunion, car elle est quasi-certaine, mais de savoir si le choix de 3 ou 4 hausses (cette année) continue de diviser", souligne Jasper Lawler analyste chez London Capital Group.

"Il sera bon de conserver un oeil attentif sur les rendements des obligations. Tout signal d'un durcissement monétaire plus agressif de la part de la Fed se traduira par une remontée des rendements. Dans la mesure où cette remontée des taux obligataires à été à l'origine de la correction du mois dernier, les opérateurs vont se méfier d'un éventuel bis repetita", a-t-il ajouté.

VALEURS A SUIVRE

-L'éditeur de logiciels Mulesoft gagne plus de 5% à 44,15 dollars en préouverture après avoir accepté une offre de rachat amicale de 6,5 milliards de dollars en action et en numéraire de la part de son concurrent Salesforce.com. L'action SalesForce perd pour sa part 3,8%.

-Facebook perd 1% après avoir lâché près de 9% au cours des deux dernières séances à la suite des dégâts provoqués par l'affaire de la société Cambridge Analytica, accusée d'avoir collecté les informations personnelles de près de 50 millions d'usagers du réseau social à leur insu.

EVENEMENT A VENIR

-Avant la décision de la Fed, les investisseurs surveilleront à 15h00 la parution des ventes de logements existants du mois de février aux Etats-Unis, puis la publication des stocks hebdomadaires de pétrole, à 15h30.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE