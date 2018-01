BOURSE: Wall Street débute en baisse après ses records et à l'aube d'une semaine chargée

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, après ses records de vendredi et à l'entame d'une semaine qui s'annonce chargée tant sur le plan macroéconomique que sur le front de l'actualité des sociétés. Vers 15h35, le Dow Jones Industrial Average cédait 0,2%, à 26.536,8 points, l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,3%, à 2.865,2 points, et le Nasdaq Composite abandonnait 0,3%, à 7.481 points.

"Cette semaine sera à nouveau importante pour les marchés américains, avec près d'un quart des sociétés du S&P 500 qui publieront leurs résultats trimestriels, la première réunion de l'année du comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale (Fed) et la parution du rapport mensuel sur l'emploi. Dans ces conditions, une légère baisse des indices par rapport à leurs récents records semble assez raisonnable", estime Craig Erlam, analyste de marché senior chez Oanda.

Les investisseurs seront également attentifs au discours sur l'état de l'Union que le président américain Donald Trump prononcera ce mardi, en particulier aux propos qu'il pourra tenir sur le commerce international, après avoir récemment approuvé la mise en place de droits de douane sur les panneaux solaires chinois et sur les lave-linge sud-coréens. Le président des Etats-Unis a également qualifié dimanche de "très injuste" la politique commerciale de l'Union européenne à l'égard de son pays.

Toujours au chapitre macroéconomique, les tensions inflationnistes se sont révélées faibles aux Etats-Unis le mois dernier. L'indice PCE mesurant les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains, l'indicateur préféré de la Fed pour jauger l'inflation, a augmenté de 0,1% par rapport à novembre et de 1,7% sur un an, a annoncé lundi le département américain du Commerce. Après avoir atteint l'objectif de 2% de la Fed en février 2017, le taux annuel d'inflation évolue sous cet objectif depuis dix mois. L'indice PCE de base, qui exclut l'alimentation et l'énergie, a progressé de 0,2% en décembre par rapport à novembre, et de 1,5% sur un an.

Le rapport indique également une progression de 0,4% des dépenses et des revenus des ménages en décembre par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur une hausse de 0,5% des dépenses des ménages et sur une augmentation de 0,3% des revenus.

Du côté des valeurs, les spécialistes américains des boissons sans alcool Dr. Pepper Snapple (>> Dr Pepper Snapple Group) et Keurig Green Mountain ont annoncé lundi un projet de fusion. La nouvelle entité sera baptisée Keurig Dr. Pepper. L'action Dr. Pepper Snapple bondissait de 31,5%, à 125,8 dollars. Le cours de Lockheed Martin (>> Lockheed Martin Corporation) s'envolait de 1,6% à 350,1 dollars, le groupe américain de défense ayant publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu et fait état de perspectives engageantes. Le titre Avon (>> Avon Products, Inc.) grimpait de 7,4%, à 2,6 dollars, en raison d'informations selon lesquelles un groupe d'investisseurs activistes pousserait le fabricant de produits cosmétiques à se vendre.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Christine Lejoux) ed : ECH