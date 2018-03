BOURSE: Wall Street débute en hausse, soutenue par la production industrielle

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, après notamment une hausse plus soutenue que prévu de la production industrielle en février. La séance de vendredi pourrait être marquée par une volatilité accrue en raison des "quatre sorcières", soit l'expiration trimestrielle des quatre grands contrats à terme et options sur indices et actions.

Vers 14h45, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA), gagnait 0,2% à 24.926 points. L'indice élargi S&P 500 prenait 0,3%, à 2,755 points. L'indice Nasdaq Composite avançait pour sa part de 0,2%, à 7.495 points.

Parmi les indicateurs du jour, la production industrielle aux Etats-Unis a crû plus fortement que prévu en février, de 1,1% contre une hausse de 0,4% attendue, signe d'un regain de dynamisme dans certains secteurs essentiels de l'économie américaine comme l'extraction minière et les usines. Le nombre de mises en chantier de logements aux Etats-Unis a en revanche diminué de 7% en février par rapport à janvier, alors que les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient sur une baisse de 3,8%.

Du côté des valeurs, Qualcomm gagne 2% en début de séance. D'après des informations du Financial Times, l'ancien directeur général et président exécutif du groupe jusqu'à la semaine dernière, Paul Jacobs, discuterait avec "plusieurs investisseurs mondiaux", dont le japonais Softbank, dans l'optique de racheter le fabricant américain de semi-conducteurs. Johnson & Johnson perd 0,3% alors que le conglomérat de santé a annoncé vendredi avoir reçu une offre d'environ 2,1 milliards de dollars du fonds d'investissement Platinum Equity pour son activité de contrôle du diabète LifeScan. Nike perd également 0,3% après que l'équipementier sportif a annoncé vendredi la démission de son numéro deux, Trevor Edwards, soupçonné de "comportement inapproprié" au sein de l'entreprise.

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs surveilleront la parution, à 15h00, de l'indice de confiance des ménages de l'université du Michigan.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: LBO