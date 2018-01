BOURSE: Wall Street devrait commencer sa première séance de 2018 en hausse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les principaux indices actions américains devraient commencer la première séance de l'année 2018 en légère hausse. Avec seulement un indicateur économique important à paraître aux Etats-Unis mardi, l'attention se tourne vers le repli du dollar et les tensions géopolitiques, notamment en Iran et dans la péninsule coréenne.

Vers 14h40, le contrat à terme sur le DJIA gagnait 78 points, soit 0,3%, à 24.813 points, celui sur l'indice élargi S&P 500 progressait de 78 points, soit 0,3%, à 2.684 points, et le contrat sur le Nasdaq 100 s'adjugeait 27 points, ou 0,4%, à 6.435 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat sur le brut léger américain WTI reculait de 0,2%, à 60,1 dollars le baril. Du côté des changes, l'euro gagnait 0,5% face au billet vert, à 1,2064 dollar.

"Compte tenu de l'évolution des contrats à terme avant l'ouverture, il semblerait que nous nous orientions vers une poursuite de la tendance de ces dernières semaines, qui ont vu les indices évoluer dans une fourchette étroite à des niveaux records", indique Craig Erlam, analyste pour les marchés chez Oanda.

"Il semble que l'enthousiasme initial observé au début du quatrième trimestre 2017 en raison de la réforme de la fiscalité aux Etats-Unis s'estompe, tandis que les inquiétudes concernant la faiblesse persistante de l'inflation demeurent élevées", relève pour sa part dans une note Lukman Otunuga, analyste chez le courtier FXTM. "Bien que l'optimisme persiste concernant l'amélioration des conditions économiques aux Etats-Unis, les investisseurs semblent se préoccuper davantage de la réforme fiscale et des anticipations de hausses des taux d'intérêt. Les haussiers pourraient notamment marquer une pause pour évaluer si les baisses d'impôts sont réellement susceptibles d'accroître de manière importante la croissance économique sur le long terme", ajoute-t-il.

Wall Street a clôturé en baisse vendredi, dans des volumes d'échanges très faibles, au terme d'une année 2017 marquée par une spectaculaire hausse des marchés américains. Le DJIA, qui avait terminé jeudi sur son 71e record historique depuis le 1er janvier, a cédé 0,5% vendredi, à 24.719,22 points, l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,5% également, à 2.673,61 points, et le Nasdaq Composite a abandonné 0,7%, à 6.903,39 points.

Le DJIA, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont enregistré des hausses respectives de 25,2%, 19,5% et 28,2% sur l'ensemble de l'année écoulée, soit leurs meilleures performances depuis 2013. Celles-ci ont été portées par les espoirs de mise en oeuvre de la politique de relance budgétaire promise par l'administration Trump, dont la réforme fiscale qui entrera en vigueur en 2018 est l'une des premières concrétisations. Le président des Etats-Unis pourrait à présent focaliser ses efforts sur les 1.000 milliards de dollars d'investissements en infrastructures promis lors de sa campagne électorale et fournir ainsi un nouveau catalyseur à Wall Street.

VALEURS A SUIVRE

-L'action Abbott Laboratories gagne 2,9% en préouverture de Wall Street, soutenue par un relèvement de recommandation de JPMorgan.

-Le titre Netflix progresse de 1,8%, après que Macquarie a relevé son avis à "surperformance".

EVENEMENTS A VENIR

-Les investisseurs surveilleront la parution, à 15h45 (heure de Paris), de l'indice PMI du secteur manufacturier pour décembre.

-Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Valérie Venck, Jérôme Batteau) ed : LBO