NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé en hausse lundi et ses trois principaux indices ont fini à des sommets historiques, les investisseurs étant soulagés par la fin du "shutdown" (paralysie) des administrations fédérales après l'accord trouvé entre les leaders démocrates et républicains du Sénat. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,6%, à 26.214,7 points, l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,8%, à 2.833 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1%, à 7.408 points.

Les indices avaient ouvert en repli, à l'entame du troisième jour d'un "shutdown" amorcé samedi matin faute d'entente entre les parlementaires américains sur le budget fédéral des Etats-Unis. L'accord trouvé lundi au Sénat permet de financer le fonctionnement de l'Etat jusqu'au 8 février. Selon Eric Winograd, économiste chez AllianceBersntein, une semaine de "shutdown" entaille le produit intérieur brut américain de 0,2%.

Au chapitre des valeurs, l'actualité a été dominée par les fusions-acquisitions, en particulier dans le secteur de la santé. Le groupe biopharmaceutique Celgene (>> Celgene Corporation) a annoncé un accord définitif en vue du rachat de son compatriote Juno Therapeutics (>> Juno Therapeutics Inc) pour 9 milliards de dollars, confirmant ainsi une information publiée par le Wall Street Journal la semaine dernière. L'action de la cible s'est adjugé 26,8%, à 86 dollars, alors que le titre de l'acquéreur a avancé de 0,3%, à 102,9 dollars. Le cours de Bioverativ (>> Bioverativ Inc) s'est octroyé 61,9%, à 103,8 dollars. Le spécialiste américain des traitements contre l'hémophilie va être racheté par Sanofi (>> Sanofi) pour 11,6 milliards de dollars.

L'assureur American International Group (>> American International Group), dont l'action a reculé de 0,9%, à 61 dollars, a de son côté indiqué avoir conclu un accord définitif pour acquérir Validus Holding, un assureur et réassureur basé aux Bermudes, pour un montant de 5,56 milliards de dollars en numéraire. Sur le front des publications de résultats d'entreprises, le groupe de services pétroliers Halliburton (>> Halliburton Company) a fait état de comptes meilleurs qu'attendu. Son cours de Bourse a gagné 6,4%, à 56,4 dollars.

-Sue Chang et Anora M. Gaudiano, MarketWatch (Version française Christine Lejoux) ed : JEB