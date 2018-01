BOURSE: Wall Street finit en baisse après ses records de vendredi

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, après ses records de vendredi et à l'entame d'une semaine riche en événements macro et microéconomiques. Le Dow Jones Industrial Average a cédé 0,7%, à 26.439,3 points, l'indice élargi S&P 500 s'est replié de 0,7%, à 2.853,5 points et le Nasdaq Composite a abandonné 0,5%, à 7.466,5 points. Vendredi, les trois indices avaient terminé à de nouveaux sommets historiques.

Les investisseurs hésitaient à se positionner de manière franche lundi, à la veille du discours sur l'état de l'Union du président américain Donald Trump, particulièrement attendu sur la thématique des échanges commerciaux après avoir validé la semaine dernière des droits de douane sur les panneaux solaires chinois et sur les lave-linge sud-coréens. Les opérateurs de marché guettent également la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui sera rendue mercredi, puis la parution, vendredi, du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de janvier.

Du côté des valeurs, les spécialistes américains des boissons sans alcool Dr. Pepper Snapple (>> Dr Pepper Snapple Group) et Keurig Green Mountain ont annoncé lundi un projet de fusion. La nouvelle entité sera baptisée Keurig Dr. Pepper. L'action Dr. Pepper Snapple a bondi de 22,4%, à 117,1 dollars. Le cours de Lockheed Martin (>> Lockheed Martin Corporation) a avancé de 1,9% à 351,2 dollars, le groupe américain de défense ayant publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu et fait état de perspectives engageantes. L'action VMWare (>> VMware, Inc.) a chuté de 16,5% à 125,1 dollars, en raison d'une information de presse selon laquelle la société américaine spécialisée dans la virtualisation des réseaux projetterait de fusionner avec sa maison-mère, le groupe d'informatique Dell Technologies.

-Sue Chang et Mark DeCambre, MarketWatch (Version française Christine Lejoux) ed : JEB