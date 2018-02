BOURSE: Wall Street finit en baisse, le DJIA à nouveau sous les 25,000 points

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé en baisse mardi, mettant fin à six séances de hausse consécutives, dans un contexte de tension des rendements obligataires et de renforcement du dollar. Egalement lesté par la chute de Walmart (>> fiche valeur), le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a cédé 1%, pour clôturer à nouveau en dessous du seuil des 25,000 points, à 24,962,_ points, alors que l'indice CBOE de la volatilité est, lui, repassé au-dessus de la barre de 20. L'indice élargi S&P 500 a perdu 0,6%, à 2,716,3 points, et le Nasdaq Composite a accusé un léger recul de 0,07%, à 7,234,3 points.

Le département du Trésor émettra cette semaine d'importantes quantités d'emprunts d'Etat à 2, 5 et 7 ans. Dans cette perspective, les rendements obligataires, qui évoluent en sens inverse des prix des obligations, se sont tendus mardi. La hausse des rendements des obligations pèse sur les actions, dans la mesure où elle renforce l'attractivité des premières aux yeux des investisseurs, au détriment des actifs risqués, et parce qu'elle renchérit les coûts d'emprunt des entreprises. L'appréciation du billet vert pénalise quant à elle les cours des entreprises exportatrices.

Au chapitre des valeurs, le cours de Walmart (>> fiche valeur) a plongé de 10,2%, à 94,1 dollars. Le groupe de distribution a publié un bénéfice par action ajusté inférieur aux prévisions des analystes, au titre du quatrième trimestre 2017, et la croissance de ses ventes en ligne a ralenti. L'action Rite Aid a gagné 3,3%, à 2,2 dollars, le groupe de distribution Albertsons ayant fait part de son intention d'acheter la part du capital du distributeur de médicaments non encore détenue par Walgreens Boots Alliance. Le titre NXP Semiconductors a de son côté grimpé de 6%, à 125,6 dollars après que le fabricant de semiconducteurs Qualcomm a relevé son offre d'achat sur son concurrent, à près de 44 milliards de dollars.

-Sue Chang, MarketWatch (Version française Christine Lejoux) ed : JEB