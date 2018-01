BOURSE: Wall Street finit en hausse, ses 3 principaux indices battent de nouveaux records

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé en nette hausse vendredi et ses trois principaux indices ont fini à de nouveaux records historiques, la légère déception liée à l'évolution du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au quatrième trimestre ne semblant pas de nature à remettre en question la robustesse de l'économie américaine. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,8%, à 26.614,9 points, l'indice élargi S&P 500 s'est adjugé 1,2%, à 2.872,9 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1,3%, à 7.505,8 points.

Le PIB des Etats-Unis a progressé de 2,6% au cours des trois derniers mois de l'année 2017, alors que les économistes sondés par MarketWatch anticipaient une croissance de 3%. "C'est légèrement décevant mais les investisseurs qui ont foi dans la réforme fiscale et les autres mesures pro-business promises par le président Donald Trump ont sans doute peu de cas à faire de l'évolution du PIB au quatrième trimestre. Je pense que le scénario d'une poursuite de la hausse du marché demeure valable", estime Ian Winer, responsable des actions chez Wedbush Securities.

Lors d'un discours très attendu au forum économique mondial de Davos, Donald Trump a d'ailleurs souligné la robustesse de l'économie américaine et a adopté une posture plus mesurée au sujet du commerce international.

Au chapitre des valeurs, l'action Honeywell (>> Honeywell International) s'est octroyé 2%, à 165 dollars, le conglomérat industriel ayant publié des comptes supérieurs aux prévisions des analystes pour le quatrième trimestre et relevé son objectif de bénéfice par action pour 2018. Intel (>> Intel Corporation) a grimpé de 10,6%, à 50,1 dollars. Le fabricant américain de semi-conducteurs a augmenté de 10% son dividende, à 1,20 dollar par action, après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice par action ajusté supérieurs aux prévisions des analystes, au titre des trois derniers mois de 2017. A l'opposé, le cours de Colgate Palmolive (>> Colgate-Palmolive Company) a fléchi de 4,9%, à 73,6 dollars. Le fabricant de produits de grande consommation a fait état d'un chiffre d'affaires décevant pour les trois derniers mois de son exercice 2017.

L'action Nike (>> Nike) a gagné 0,5%, à 68 dollars. Pershing Square Capital Mangamenent, la société de l'investisseur activiste William Ackman, a pris une participation dans le capital du fabricant américain d'articles de sport, convaincue de ses bonnes perspectives à long terme. Vmware (>> VMware, Inc.) a bondi de 9%, à 150 dollars. Selon le Wall Street, le fabricant d'ordinateurs Dell envisagerait plusieurs options stratégiques, comme le rachat intégral de VMware dont il détient 80% du capital depuis l'acquisition du spécialiste du stockage de données EMC en 2013. Tesla (>> Tesla) a avancé de 1,5% à 342,9 dollars, après avoir fermement démenti d'éventuelles nouveaux retards de la production de sa berline électrique Model 3 à la suite de révélations de la chaîne de télévision CNBC.

-Mark DeCambre et Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Christine Lejoux)