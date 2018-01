BOURSE: Wall Street finit en hausse, ses trois principaux indices à de nouveaux pics

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé sur un rebond jeudi et ses trois principaux indices ont atteint de nouveaux records, à la veille du début de la saison des publications de résultats trimestriels d'entreprises aux Etats-Unis, susceptibles de représenter un nouveau catalyseur de hausse pour Wall Street après son rally de 2017. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,8%, à 25,574,66 points, l'indice élargi SP 500 s'est adjugé 0,7%, à 2,767,55 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,8%, à 7,211,78 points.

La veille, le S&P 500 et le Nasdaq avaient clôturé en repli pour la première fois de l'année, après la diffusion d'une information de l'agence Bloomberg, selon laquelle la Chine envisagerait de réduire ou de suspendre ses achats d'obligations souveraines américaines, ce qui avait provoqué une nette hausse des rendements des bons du Trésor américain mercredi. Mais le régulateur chinois des devises étrangères a démenti cette allégation jeudi.

Au chapitre des valeurs, le sous-indice S&P 500 de l'énergie a signé la meilleure performance sectorielle, avec un bond de 2%, dans le sillage de la progression du cours du pétrole, qui a atteint à New York un plus haut depuis trois ans. L'action Delta Airlines (>> Delta Air Lines) s'est adjugé 4,8%, à 58,5 dollars, la compagnie aérienne ayant publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu et relevé ses objectifs pour l'exercice 2018. Le cours de Xerox (>> Xerox Corp) a grimpé de 5%, à 31,9 dollars, le fabricant d'imprimantes étant en discussions avec le japonais Fujifilm au sujet d'une potentielle transaction majeure pour relancer son activité, selon le Wall Street Journal. Le titre DST Systems (>> DST Systems, Inc.) s'est adjugé 4,9%, à 83,9 dollars. Le groupe d'informatique a accepté d'être racheté par SS&C Technologies Holdings (SSNC, +5,6%, à 50,3 dollars) pour 5,4 milliards de dollars, dette comprise.

-Sue Chang et Anora M. Gaudiano, MarketWatch (Version française Christine Lejoux) ed : JEB