BOURSE: Wall Street finit en ordre dispersé, records pour le S&P 500 et le Nasdaq

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)-- La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé mardi, avec de nouveaux records pour les indices S&P 500 et Nasdaq Composite, les investisseurs cristallisant à nouveau leur attention sur les publications de résultats trimestriels d'entreprises après que les parlementaires américains ont trouvé un accord pour mettre fin au "shutdown" (paralysie) des administrations fédérales. Le Dow Jones Industrial Average a accusé un léger recul de 0,01%, à 26,210,8 points, l'indice élargi S&P 500 s'est adjugé 0,2%, à 2,839,1 points, et le Nasdaq Composite a progressé de 0,7%, à 7,460,3 points.

Lundi après la fermeture de la Bourse de New York, le Congrès a adopté une mesure assurant le financement des administrations fédérales jusqu'au 8 février. Le "shutdown" relevant temporairement de l'histoire ancienne, les investisseurs se sont à nouveau concentrés sur un "bal des trimestriels" de bonne facture aux Etats-Unis.

Parmi les valeurs en vue, l'action Netflix (>> Netflix) a ainsi bondi de 10%, à 250,3 dollars, la société de vidéo à la demande ayant enregistré une croissance plus forte qu'attendu du nombre de ses abonnés au quatrième trimestre. Procter & Gamble (>> Procter & Gamble Company) a en revanche fléchi de 3%, à 89,1 dollars. Le fabricant de biens de grande consommation a dévoilé des résultats supérieurs aux prévisions des analystes pour le deuxième trimestre de son exercice en cours mais ses marges, notamment dans les rasoirs, ont déçu en raison de la guerre de prix. Le titre Verizon Communications (>> Verizon Communications) a cédé de son côté 0,4%, à 53,2 dollars. Le groupe de télécommunications a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au titre du dernier trimestre 2017.

A l'opposé, le cours de Johnson & Johnson (>> Johnson & Johnson) a fléchi de 4,3%, à 141,8 dollars. Le groupe pharmaceutique a annoncé une lourde perte nette pour les trois derniers mois de son exercice 2017, en raison d'une charge exceptionnelle de 13,6 milliards de dollars liée à la réforme fiscale aux Etats-Unis. Hors éléments exceptionnels, le résultat du groupe est cependant supérieur aux prévisions. J&J a en outre fait part de perspectives positives pour son nouvel exercice.

Travelers (>> The Travelers Companies) a grimpé de 5%, à 146,3 dollars. L'assureur a dévoilé un recul de ses résultats au quatrième trimestre, en raison des récents incendies qui ont dévasté la Californie, mais son bénéfice et ses revenus ont dépassé les attentes.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Christine Lejoux) ed : JEB