BOURSE: Wall Street finit indécise, la rhétorique protectionniste a pesé

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi, les investisseurs s'inquiétant de la rhétorique protectionniste de certains membres du gouvernement. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,2%, à 26.252,2 points, signant un nouveau record historique, alors que l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,06%, à 2.837,6 points, et que le Nasdaq Composite a cédé 0,6%, à 7.415,1 points.

Dans le cadre du forum économique mondial de Davos, le secrétaire au Commerce Wilber Ross a accusé la Chine de se montrer en réalité protectionniste alors que Pékin vante publiquement les mérites du libre-échange. Plus tôt dans la journée, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin avait déclaré que l'administration Trump était favorable à des accords commerciaux bilatéraux.

"Le gouvernement semble s'acheminer vers une posture plus protectionniste. Les entreprises exportatrices, comme les groupes technologiques, seraient les plus touchées par de telles mesures", a souligné Larry Peruzzi, directeur associé du courtage sur les actions chez Mischler Financial.

Le sous-indice S&P 500 des technologies de l'information a d'ailleurs accusé la plus forte baisse sectorielle, avec un repli de 0,9%. En baisse également, l'action Qualcomm (>> Qualcomm) a reculé de 0,5%, à 68 dollars, le fabricant de semi-conducteurs ayant écopé d'une amende de 1,2 milliard de dollars de la part des autorités antitrust européennes pour abus de position dominante sur le marché des chipsets de bande base LTE. Dans le même secteur, Texas Instruments (>> Texas Instruments) a chuté de 8,5%, à 109,7 dollars. Le fabricant de semi-conducteurs a publié des résultats en ligne avec les attentes au titre du dernier trimestre 2017, mais a dévoilé des prévisions pour le premier trimestre 2018 un peu plus modestes que prévu.

General Electric (>> General Electric Company) a chuté de 2,66%, à 16,4 dollars, après que le conglomérat industriel a publié une lourde perte au titre des trois derniers mois de 2017 et révélé que les autorités boursières américaines enquêtaient sur certaines de ses pratiques comptables. United Technologies (>> United Technologies Corporation) a reculé de 0,3%, à 135,7 dollars. Le groupe a fait part de résultats supérieurs aux prévisions au quatrième trimestre, malgré des charges exceptionnelles liées à la réforme de la fiscalité aux Etats-Unis.

United Continental (>> United Continental Holdings Inc) a plongé de 11,4%, à 69,1 dollars. La compagnie aérienne a publié des résultats et des revenus qui ont dépassé les attentes au dernier trimestre, mais a dit s'attendre à une croissance soutenue de ses capacités dans les trois années qui viennent, ce qui inquiète les investisseurs.

-Mark DeCambre and Sue Chang, MarketWatch (Version française Christine Lejoux) ed : JEB