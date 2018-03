BOURSE: Wall Street ouvre sur un rebond après sa plus mauvaise semaine depuis 2 ans

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert sur un rebond lundi, grâce à un semblant d'apaisement dans les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, après avoir achevé la semaine écoulée sur sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de deux ans. Vers 15h35, l'indice Dow Jones Industrial Average gagnait 1,7%, à 23.928,4 points, l'indice élargi S&P 500 prenait 1,5%, à 2.628,2 points, et le Nasdaq Composite s'adjugeait 2%, à 7.136,4 points.

Vendredi, les trois indices ont clos la semaine sur des baisses de l'ordre de 6%, du jamais vu depuis janvier 2016, en raison de l'escalade des tensions entre Washington et Pékin au sujet de leurs relations commerciales. Jeudi, le président des Etats-Unis, Donald Trump, avait annoncé des taxes sur les importations de produits chinois. La Chine avait répliqué le lendemain par des mesures similaires. Mais, selon des informations de presse, des responsables gouvernementaux américains et chinois agiraient en coulisses pour apaiser ces tensions. Dans un entretien à Fox News dimanche, Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor américain, s'est dit "prudemment optimiste" sur une résolution de ce conflit commercial.

"Au cours des deux derniers mois, le sentiment de marché est devenu plus négatif à l'échelle mondiale. Ce qui a soutenu les marché, c'est la volonté des investisseurs de procéder à des rachats à bon compte. Cette tendance, qui avait paru compromise vendredi, semble se dessiner à nouveau ce lundi", décrypte Rebecca O'Keeffe, responsable des investissements chez Interactive Investor.

Toujours au chapitre macroéconomique, les investisseurs surveilleront lundi d'éventuels commentaires de William Dudley, le président de la Réserve fédérale (Fed) de New York, sur la politique monétaire à l'occasion de sa participation à un forum sur les réformes réglementaires à Washington, à partir de 18h30 (heure de Paris). Randal Quarles, vice-président de la Fed, s'exprimera de son côté au sujet de la protection des consommateurs et des PME à partir de 01h10, à Atlanta.

Sur le front des valeurs, USG bondissait de 19,4%, à 40 dollars, Berkshire Hathaway, la société d'investissement de l'homme d'affaires Warren Buffett, ayant proposé de céder sa participation dans le spécialiste des matériaux de construction pour 42 dollars par action à un groupe allemand.

Finish Line s'envolait de 29,1%, à 13,6 dollars. Le distributeur britannique d'articles de sport JD Sports Fashion projette d'acquérir son concurrent américain pour 13,50 dollars par action en numéraire, soit un montant total de 558 millions de dollars.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Christine Lejoux) ed: VLV