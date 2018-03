BOURSE: Wall Street ouvre sur un rebond, les technologiques restent dans le collimateur

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert sur un rebond mardi, après sa lourde chute de la veille, et alors que débute la réunion de deux jours du comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale (Fed). Vers 14h35, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) gagnait 0,4%, à 24.709,1 points, l'indice élargi S&P 500 prenait 0,3%, à 2.719,9 points, et le Nasdaq Composite s'adjugeait 0,2%, à 7.356,5 points.

Lundi, les trois indices avaient clôturé en nette baisse, sous le poids des valeurs technologiques, en particulier de Facebook. Le réseau social a reconnu que les données personnelles de plusieurs millions de ses utilisateurs avaient été siphonnées par une société proche de Donald Trump - Cambridge Analytica - afin de mieux cibler l'électorat du futur président des Etats-Unis lors de la campagne de 2016.

Plusieurs responsables politiques américains de tous bords réclament des explications de la part de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, devant le Congrès. En Europe également, les autorités chargées de la protection des données se sont saisies de cette affaire. Les investisseurs redoutent donc un tour de vis réglementaire pour le secteur technologique.

Le cours du réseau social perdait encore 3,1% mardi en début de séance, à 167,1 dollars. Selon le Wall Street Journal, Alex Stamos, directeur de la sécurité du groupe, projette de démissionner.

Dans le secteur technologique toujours, Oracle chutait de 9,8%, à 46,9 dollars, l'éditeur de logiciels ayant publié la veille au soir des résultats trimestriels décevants.

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs anticipent un relèvement d'un quart de point des taux directeurs de la Fed mercredi mais ils s'interrogent sur l'éventualité d'un resserrement monétaire plus soutenu que prévu au cours des prochains mois, ce qui renchérirait les coûts de l'accès au crédit.

Les opérateurs de marché sont également préoccupés par les risques de guerre commerciale, des informations de presse évoquant la possible annonce par Donald Trump vendredi de nouveax droits de douane contre les importations de produits chinois.

