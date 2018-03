BOURSE: Wall Street pourrait démarrer dans le vert jeudi

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait tenter de rebondir à l'ouverture jeudi après un flot de nouveaux indicateurs macroéconomiques, même si la menace de guerre commerciale continue de rendre méfiants les investisseurs en raison de son impact potentiel sur les bénéfices des grandes entreprises américaines. Vers 13h45, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) gagnait 50 points, soit 0,2%, à 25.133 points. Celui sur l'indice élargi S&P 500 prenait 2,2 points, soit 0,08%, à 2.752 points, et celui sur le Nasdaq 100 prenait 31 points, ou 0,5%, à 7.090 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur le brut léger doux américain (WTI) gagnait 0,8%, à 61,4 dollars. Du côté des changes, l'euro baissait de 0,3% face au billet vert, à 1,233 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor à dix ans se détendait de 2 point de base, à 2,81%.

Mercredi, la Bourse de New York avait terminé en baisse après de faibles ventes de détail aux Etats-Unis pour le troisième mois consécutif et de nouvelles menaces de Donald Trump à l'égard des partenaires commerciaux des Etats-Unis, notamment la Chine. L'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) avait fini en repli de 1%, à 24.758 points. L'indice élargi S&P 500 avait baissé de 0,6%, à 2.749 points. L'indice Nasdaq 100 avait abandonné 0,2%, à 7.496 points.

Donald Trump a notamment annoncé que son administration cherchait à réduire de 100 milliards de dollars le déficit commercial avec la Chine à l'aide de l'imposition de nouveaux tarifs douaniers. "Les investisseurs sont de plus en plus tendus alors que Trump procède à un remaniement de ses équipes à la Maison-Blanche plus en ligne avec ses vues interventionnistes en matière de politique étrangère et que la presse fait état de possibles nouveaux droits de douane sur 60 milliards de dollars de biens importés de Chine, et plus seulement l'acier et l'aluminium", souligne Jasper Lawler, responsable de la recherche chez London Capital Group. "Ce devrait être la goutte de trop pour la Chine, des mesures de représailles à cette dernière initiative étant désormais quasiment acquises", assure-t-il.

L'action Boeing a chuté de 2,5% mercredi après un article du New York Times suggérant que l'avionneur serait une des cibles principales des mesures de rétorsion de Pékin en cas de guerre commerciale avec Washington.

STATISTIQUES DU JOUR

-Les conditions d'activité dans le secteur manufacturier se sont améliorées en mars dans l'Etat de New York, selon l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale (Fed) de New York, publiée jeudi. L'indice "Empire State" du secteur manufacturier dans la région s'est hissé à 22,5 ce mois-ci, contre 13,1 en février. La prévision des économistes interrogés par le Wall Street Journal se situait à 15 pour mars. Un indice supérieur à zéro témoigne d'une expansion de l'activité.

-L'indice d'activité manufacturière dans la région Mid-Atlantic aux Etats-Unis a reculé de manière un peu moins prononcée qu'attendu en mars, selon l'enquête mensuelle publiée jeudi par la Réserve fédérale de Philadelphie. L'indice de la Fed de Philadelphie ("Philly Fed"), qui mesure les conditions générales d'activité dans les usines de cette région du littoral atlantique américain, s'est établi à 22,3 ce mois-ci. Il avait atteint 25,8 en février. Les économistes prévoyaient un indice à 22 en mars, selon le consensus réalisé par Dow Jones Newswires. Un indice supérieur à zéro témoigne d'une expansion de l'activité.

-Le nombre d'actifs américains effectuant une première demande d'allocation chômage a diminué la semaine dernière, signe que le marché du travail aux Etats-Unis reste vigoureux. Le nombre de premières demandes d'allocation chômage a régressé de 4.000 lors de la semaine terminée le 10 mars, à 226.000 en données corrigées des variations saisonnières, a indiqué jeudi le département américain du Travail. Ce nombre de nouvelles demandes est conforme à la prévision des économistes interrogés par Dow Jones Newswires. La moyenne mobile sur quatre semaines, qui lisse la volatilité de ces données, est ressortie en recul de 750, à 221.500.Le département du Travail a par ailleurs indiqué que le nombre de personnes percevant une allocation chômage depuis plus d'une semaine avait crû de 4.000, à 1.879.000, lors de la semaine terminée au 3 mars, la dernière pour laquelle ces données sont disponibles.

VALEURS A SUIVRE

-Dollar General bondit de 7,5% alors que le distributeur à bas prix a publié des revenus supérieurs aux attentes au dernier trimestre et fait part de prévisions plus optimistes que prévu.

EVENEMENT A VENIR

-Les investisseurs surveilleront à 15h00 la parution de l'indice du marché immobilier établi par l'association des promoteurs immobiliers américains NAHB.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: VLV