BOURSE: Wall Street pourrait poursuivre son rebond

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait poursuivre son rebond mardi à l'ouverture, espérant un apaisement des tensions dans les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Les fusions-acquisitions continuent également à soutenir les échanges après l'annonce en Europe de la cession par Novartis de sa participation dans sa coentreprise de santé grand public avec GlaxoSmithKline pour 13 milliards de dollars ainsi que la vente de l'activité de chimie de spécialité du fabricant de néerlandais de peinture Akzo Nobel (>> fiche valeur) au fonds d'investissement américain Carlyle (>> fiche valeur) pour une valeur d'entreprise de 10,1 milliards d'euros.

Vers 15h00, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) gagnait 118 points, soit 0,4%, à 24.309 points. Celui sur l'indice élargi S&P 500 gagnait 12 points, soit 0,5%, à 2.671 points, et celui sur le Nasdaq 100 avançait de 54 points, ou 0,8%, à 6.927 points.

Sur le marché pétrolier, le contrat à terme sur le brut léger doux américain (WTI) gagnait 0,4% à 65,8 dollars le baril. Du côté des changes, l'euro gagnait 0,4% face au billet vert, à 1,240 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation du Trésor à dix ans était stable, autour de 2,85%.

Les investisseurs avaient manifesté un regain d'optimisme lundi, après la pire performance hebdomadaire enregistrée par la bourse américaine depuis deux ans. L'indice Dow Jones Industrial Average avait gagné 2,8%, à 24,202,6 points, l'indice élargi S&P 500 avait pris 2,7%, à 2,658,6 points et le Nasdaq Composite s'était octroyé 3,3%, à 7,220,5 points. Les trois indices ont signé leur plus forte hausse sur une séance depuis août 2015.

La tempête déclenchée par l'annonce, par Donald Trump, de nouvelles taxes potentielles sur les importations chinoises jeudi dernier a semblé s'atténuer depuis ce week-end, après que des médias ont rapporté que des responsables gouvernementaux américains et chinois travaillaient en coulisses pour résoudre le conflit commercial entre les deux pays. Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, s'est notamment dit "prudemment optimiste" sur une résolution de ce différend, dans une interview accordée dimanche à Fox News.

Les marchés commencent à se demander si les annonces fracassantes des Etats-Unis sur les tarifs douaniers ne répondaient pas à une "tactique pour renforcer leur position dans les négociations commerciales avec la deuxième économie du monde, alors que (le président) Trump cherche à concrétiser une promesse de campagne", observe Jasper Lawler, responsable de la recherche chez London Capital Group.

VALEURS A SUIVRE

-L'action McCormick gagne 4% après que le producteur de sauces et d'épices a fait part de résultats et de revenus supérieurs aux attentes au titre du dernier trimestre.

-Red Hat gagne 5% alors que l'éditeur de logiciels Linux a fait part d'un bénéfice ajusté supérieur aux prévisions au quatrième trimestre fiscal et a également dévoilé une prévision de revenus plus optimiste que prévu pour l'exercice 2018-2019.

-Brookfield Property Partners perd 0,7%. Le groupe immobilier a annoncé lundi après la clôture l'acquisition de l'exploitant de centres commerciaux GGP (>> fiche valeur) pour 9,25 milliards de dollars en numéraire et en actions.

EVENEMENT A VENIR

-Les investisseurs examineront à 16h00 (heure de Paris) l'indice de confiance des ménages du Conference Board pour mars, attendu à 131, contre 130,8 le mois précédent, selon un consensus d'économistes réalisé par MarketWatch. L'indice d'activité manufacturière de la Réserve fédérale (Fed) de Richmond pour le même mois sera également publié à la même heure. Du côté de la banque centrale, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, un membre votant du comité de politique monétaire, s'exprimera à 17h00 lors d'un forum à Atlanta.

-Victor Reklaitis, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE