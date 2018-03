BOURSE: Wall Street termine dans le désordre minée par la crainte de guerre commerciale

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé dans le désordre vendredi à l'issue d'une séance chaotique marquée par les craintes de guerre commerciale soulevées par la décision du président américain Donald Trump d'imposer de fortes taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Le secteur de l'énergie a toutefois été soutenu en fin de séance par le rebond des cours du pétrole, qui ont terminé en hausse vendredi à la faveur d'un repli du dollar. En clôture, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) a perdu 0,3%, à 24.541 points, principalement plombé par l'action McDonald's (-4,8%) qui a accusé sa pire baisse de son histoire après une baisse d'objectif de cours de la banque RBC. Après avoir passé la majeure partie de la séance dans le rouge, l'indice élargi S&P 500 a terminé pour sa part sur un gain 0,5%, à 2,691 points. L'indice Nasdaq à dominante technologique a également gagné 0,8%, à 7,121 points. Sur le plan macroéconomique, l'Université du Michigan a confirmé vendredi que la confiance des ménages américains s'était raffermie en février, son indice phare étant revenu à un pic depuis 14 ans, selon les chiffres définitifs de son enquête. L'indice de confiance est remonté à 99,7 en février, contre une estimation initiale de 99,9 au début du mois, alors qu'il avait diminué au cours des trois mois précédents pour ressortir à 95,7 en janvier. La proportion de ménages ayant fait part d'une amélioration de leur situation financière personnelle est également ressortie à son plus haut niveau depuis 1998, a souligné l'Université du Michigan. L'action Foot Locker a chuté de 12,7%% après que le distributeur américain d'articles de sport a publié un chiffre d'affaires trimestriel et des objectifs décevants. Toujours dans le secteur de la distribution, Gap a bondit de 8,6% alors que le groupe américain de prêt-à-porter a publié un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et fait état d'une hausse de ses ventes à nombre de magasins comparable en 2017.

-Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau)