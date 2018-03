BOURSE: Wall Street termine en baisse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi après de faibles ventes de détail aux Etats-Unis pour le troisième mois consécutif et alors que la perspective d'une guerre commerciale continue de miner le moral des investisseurs. Alors qu'il avait débuté en hausse, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) a terminé sur une baisse de quasiment 250 points, soit 1%, à 24,758 points. L'indice élargi S&P 500 a baissé de 0,6%, à 2,649 points. L'indice Nasdaq 100 a abandonné 0,2%, à 7,496 points. La question du protectionnisme a refait surface mercredi après que le président américain Donald Trump a annoncé que son administration cherchait à réduire de 100 milliards de dollars le déficit commercial avec la Chine avec l'imposition de nouveaux tarifs douaniers. L'action Boeing a notamment chuté de 2,5% après un article du New York Times suggérant que l'avionneur serait une des cibles principales des représailles de la Chine en cas de guerre commerciale avec Washington. "Il semble que le marché se résigne au scénario d'une guerre commerciale", a souligné le stratégiste en chef de JonesTrading, Yousef Abbasi. "Le sentiment est fragile désormais". Le Département américain du Commerce a également annoncé mercredi que les ventes de détail aux Etats-Unis avaient fléchi de 0,1% le mois dernier par rapport à janvier, à 492 milliards de dollars, alors que les économistes anticipaient une hausse de 0,3%. Conséquence, la Réserve fédérale d'Atlanta a de nouveau révisé en baisse sa prévision de croissance aux Etats-Unis pour le premier trimestre, son modèle GDPNow faisant désormais ressortir une hausse de 1,9% du produit intérieur brut sur les trois premiers mois de l'année, contre une progression de 2,5% au début du mois. Parmi les titres en vue, l'action Ford (F) a avancé de plus de 2,5% après une recommandation favorable de Morgan Stanley qui est passé à "surpondérer" sur le titre. Broadcom a a perdu 0,5% après que le fabricant de microprocesseurs a annoncé qu'il renonçait à son offre hostile sur Qualcomm à la suite de la décision du président américain, Donald Trump, de bloquer le projet de rapprochement des deux entreprises pour des raisons de sécurité nationale.

-Ryan Vlastelica , MarketWatch (Version française Jérôme Batteau)