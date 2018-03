BOURSE: Wall Street termine en hausse une semaine agitée

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé globalement dans le vert vendredi après des indicateurs positifs pour l'économie américaine, concluant une semaine agitée sur fond de menace de guerre commerciale. L'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) a terminé la séance sur un gain de 0,3% à 24.946 points. L'indice élargi S&P 500 a pris 0,2%, à 2.752 points. L'indice Nasdaq Composite a fini quasiment à l'équilibre, à 7.482 points. Parmi les indicateurs du jour, la production industrielle aux Etats-Unis a crû plus fortement que prévu en février, de 1,1% contre une hausse de 0,4% attendue, signe d'un regain de dynamisme dans certains secteurs essentiels de l'économie américaine comme l'extraction minière et les usines. La confiance des ménages américains, mesurée par l'Université du Michigan, est également remontée en mars et a atteint un nouveau plus haut en 14 ans, dépassant les attentes des économistes. Du côté des valeurs, Qualcomm a gagné 1,2% alors que l'ancien directeur général et président exécutif du groupe jusqu'à la semaine dernière, Paul Jacobs, discuterait avec "plusieurs investisseurs mondiaux", dont le japonais Softbank, dans l'optique de racheter le fabricant américain de semi-conducteurs, selon le Financial Times. Johnson & Johnson a gagné 0,5% après que le conglomérat de santé a annoncé vendredi avoir reçu une offre d'environ 2,1 milliards de dollars du fonds d'investissement Platinum Equity pour son activité de contrôle du diabète LifeScan. Nike a perdu 0,7% après que l'équipementier sportif a annoncé vendredi la démission de son numéro deux, Trevor Edwards, soupçonné de "comportement inapproprié" au sein de l'entreprise. Selon le Wall Street Journal, citant une source proche du dossier, un deuxième cadre-dirigeant important de l'équipementier sportif, le vice-président Jayme Martin, a également été obligé de démissionner en raison de plaintes sur son comportement inadapté.

-MarketWatch (Version française Jérôme Batteau)