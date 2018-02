BPCE : RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'ANNÉE 2017 DU GROUPE BPCE 0 0 13/02/2018 | 18:02 Envoyer par e-mail :

ET DE L'ANNÉE 2017 DU GROUPE BPCE RESULTAT NET PART DU GROUPE STABLE A 3,4 MD€

Solides performances des pôles Gestion d'actifs et de la Banque de Grande Clientèle

Résultats résilients de la Banque de proximité RESULTAT AVANT IMPÔT DE 6,1 MD€1 EN HAUSSE DE 4,1 %

PNB en hausse de 2,1 %1 Evolution portée par la Gestion d'actifs, la Banque de Grande Clientèle et l'Assurance Frais de gestion en hausse de 1,7 %1 En lien avec le développement des métiers Coût du risque faible à 20 pb UN NOUVEAU RENFORCEMENT DE LA SOLIDITÉ FINANCIERE Ratio de CET1 de 15,4 %, + 120 pb depuis le 31 décembre 2016

Ratio de TLAC2 de 20,8 %, + 150 pb depuis le 31 décembre 2016 Impact estimé de la première application IFRS 9 : environ - 20 pb de ratio CET1 Le 13 février 2018, le conseil de surveillance du Groupe BPCE, présidé par Michel Grass, a examiné les comptes du groupe pour le quatrième trimestre et l'année 2017. Pour François Pérol, président du directoire du Groupe BPCE :



« Les résultats de l'année 2017 confirment la résistance de notre modèle de banque universelle. Les métiers de Natixis ont de nouveau délivré de belles performances, qu'il s'agisse de la Gestion d'actifs (revenus en hausse de 14,5 %) ou de la Banque de Grande Clientèle (+ 7,3 %1). Les activités d'Assurance et de Paiements poursuivent leur fort développement et se positionnent comme de véritables relais de croissance de la Banque de proximité et Assurance. Le dynamisme commercial de nos réseaux - avec une production de crédit record de 125 milliards d'euros sur l'année 2017 - a permis de limiter l'impact défavorable des taux bas sur nos revenus. Grâce à une évolution des coûts maîtrisée et un coût du risque faible, à 20 points de base, le résultat net du groupe est stable, à 3,4 milliards d'euros1. Le bilan du groupe s'est encore renforcé, avec une solvabilité et une capacité d'absorption des pertes très élevées. Fort de ses résultats solides, le groupe a bien démarré son plan stratégique TEC 2020. »

Modification de l'information sectorielle au quatrième trimestre 2017 L'information sectorielle a évolué et se présente de la manière suivante : Trois pôles métiers : La Banque de proximité et Assurance, comprenant le réseau Banque Populaire, le réseau Caisse d'Epargne, les Services Financiers Spécialisés (Financements spécialisés, Paiements et Services financiers) et l'Assurance de Natixis et les Autres réseaux (Crédit Foncier, Banque Palatine, BPCE International) La Gestion d'actifs, comprenant la Gestion d'actifs (y compris le private equity) et la Gestion de fortune de Natixis; La Banque de Grande Clientèle, comprenant les métiers Global markets, Global finance, et Investment banking de Natixis. Un pôle Hors métiers, qui regroupe le Corporate Center (comprenant BPCE SA et le Hors Pôle de Natixis), les Participations financières et les autres activités (activités transverses, activités d'investissement, filiales immobilières.). 1. RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE BPCE DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'ANNÉE 2017 Le Groupe BPCE a publié de bonnes performances pour l'année 2017, avec un résultat avant impôt de 6 054 millions d'euros, en hausse de 4,1 %. Ces résultats soulignent la résilience de la Banque de proximité dans un environnement de taux pénalisant. Le résultat avant impôt5 de la Banque de proximité et Assurance ne diminue que de 4,2 % à 4 436 millions d'euros sur l'année 2017, grâce à une activité dynamique et au déploiement des relais de croissance dans les métiers Assurance et Paiements. La Gestion d'actifs et l'ensemble des activités de la Banque de Grande Clientèle ont délivré de très bons résultats avec une contribution respective au RAI5 de 952 millions d'euros (+ 25,4 %) et de 1 285 millions d'euros (+15,7 %). Dans ce contexte, et sur une base comparable, le résultat net part du groupe5 de l'année 2017 est stable à 3 405 millions d'euros. Le résultat net part du groupe publié s'élève à 3 024 millions d'euros. Le Groupe BPCE dispose d'un bilan encore renforcé, avec une solvabilité et une capacité d'absorption des pertes très élevées. Le Groupe BPCE a bien démarré son plan stratégique TEC 2020 annoncé le 29 novembre dernier. 1.1 Résultats consolidés de l'année 2017 : résultat net part du groupe5 stable, à 3,4 Md€ Le produit net bancaire du Groupe BPCE s'élève, pour l'année 2017, à 23 885 millions d'euros5, soit une hausse de 2,1 % par rapport à l'année 2016, grâce à la forte progression du pôle Gestion d'actifs (+ 14,5 %) et de la Banque de Grande Clientèle (+ 7,3 %), et à la baisse limitée des revenus de la Banque de proximité et Assurance (- 1,2 %, hors variation de la provision épargne logement) dans un environnement de taux d'intérêt demeurant toujours bas. En particulier, les revenus des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne sont résilients (baisse contenue de 0,5 % sur un an, hors variation de la provision épargne logement). L'assurance, quant à elle, poursuit sa forte dynamique. Les frais de gestion5 du groupe s'élèvent à 16 782 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 1,7 % sur un an. En Banque de proximité et Assurance, l'évolution des coûts est maîtrisée, les frais de gestion5 n'augmentant que de 0,2 %. Ils sont en légère baisse de 0,3 % dans les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne mais subissent un effet périmètre pour SFS à la suite des acquisitions dans les Paiements tandis qu'ils progressent de façon contrôlée en Assurance au regard de l'évolution de l'activité. Le coefficient d'exploitation du pôle Gestion d'actifs s'améliore de 3 points, s'établissant à 69,9 % ; celui de la Banque de Grande Clientèle est stable à 61,2 %. Le résultat brut d'exploitation du groupe s'élève à 7 102 millions d'euros5, en hausse de 2,9 % par rapport à l'année 2016. Le coût du risque du groupe s'élève à 1 333 millions d'euros5 pour l'année 2017. Il enregistre, par rapport à l'année 2016, une baisse de 8,0 %, s'établissant à 20 points de base pour l'année 2017 (contre 22 points de base en 2016). Le taux d'encours douteux sur les encours bruts diminue, passant de 3,4 % au 31 décembre 2016 à 3,3 % au 31 décembre 2017, et le taux de couverture des créances douteuses (y compris les sûretés relatives aux encours dépréciés) s'établit à 82,0 % au 31 décembre 2017 (contre 83,5 % au 31 décembre 2016). Pour la Banque de proximité et Assurance , l'évolution du coût du risque (- 9,4 %) suit la baisse constatée des provisions individuelles dans les réseaux;



Pour la Banque de Grande Clientèle, le coût du risque diminue de manière significative par rapport à l'année 2016, qui intégrait un effort de provisionnement sur le secteur Pétrole & Gaz. Le résultat avant impôt du groupe augmente de 4,1 %, et s'établit à 6 054 millions d'euros5 pour l'année 2017, grâce aux solides performances du pôle Gestion d'actifs (RAI en forte hausse de 25,4 %5), à la dynamique de tous les métiers de la Banque de Grande Clientèle (RAI en hausse de 15,7 %5, avec une contribution accrue des plates-formes internationales), aux activités Assurance, qui jouent pleinement leur rôle de moteur de croissance (+ 15,5 %5) et à la baisse limitée des revenus de la Banque de proximité dans un environnement de taux d'intérêt défavorable. Les impôts sur le résultat du groupe s'élèvent à 1 954 millions d'euros5 pour l'année 2017, en hausse de 2,9 % par rapport à l'année 2016. Le résultat net part du groupe s'établit à 3 405 millions d'euros5, en hausse de 0,3 % comparé à l'année 2016. Hors éléments non économiques et exceptionnels : Le coefficient d'exploitation diminue de 0,2 point, à 70,3 % ;

Le ROE diminue de 0,4 point, à 5,5 % ; Après prise en compte des éléments non économiques et exceptionnels, le résultat net part du groupe publié s'élève à 3 024 millions d'euros. A noter que la base comparative 2016 est caractérisée par les éléments exceptionnels très significatifs enregistrés à l'année 2016 dont la cession des titres Visa Europe avec un impact de 797 millions d'euros sur le résultat net part du groupe. 1.2 Résultats consolidés du quatrième trimestre 2017 : résultat net part du groupe en hausse de 18,7 %, à 679 M€5, Le produit net bancaire du Groupe BPCE atteint, au quatrième trimestre 2017, 5 985 millions d'euros5, en hausse de 0,1 % par rapport au quatrième trimestre 2016. En particulier, la Gestion d'actifs a délivré une belle performance (+ 22,4 %). Les frais de gestion du groupe s'élèvent à 4 242 millions d'euros5 au quatrième trimestre 2017, en hausse de 0,3 % sur un an. Le résultat brut d'exploitation du groupe s'élève à 1 743 millions d'euros5 au quatrième trimestre 2017, en baisse de 0,4 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Le coût du risque du groupe enregistre une baisse de 8,0 % au quatrième trimestre 2017, s'établissant à 372 millions d'euros5, soit 24 points de base. Le résultat avant impôt du groupe s'établit à 1 411 millions d'euros5 au quatrième trimestre 2017, en hausse de 0,1 % sur un an. Les impôts sur le résultat du groupe s'élèvent à 415 millions d'euros5, enregistrant une forte baisse de 31,6 % comparé au quatrième trimestre 2016 (ce dernier était caractérisé par une dépréciation significative des impôts différés actifs à la suite de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés à 28 %). Les effets fiscaux significatifs enregistrés durant le quatrième trimestre 2017 se compensent globalement. Le résultat net part du groupe s'établit à 775 millions d'euros5, en hausse de 17,1 % comparé au quatrième trimestre 2016. Après retraitement de l'impact de l'IFRIC 21 et hors éléments non économiques et exceptionnels : Le coefficient d'exploitation augmente de 0,2 point, s'établissant à 72,9 % ;

Le ROE augmente de 0,5 point et ressort à 4,3 % ;

Le résultat net part du groupe s'élève à 679 millions d'euros, en hausse de 18,7 % comparé au quatrième trimestre 2016. Après prise en compte des éléments non économiques et exceptionnels et annulation du retraitement de l'impact de l'IFRIC 21, le résultat net part du groupe publié s'élève à 497 millions d'euros.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DE L'ANNÉE 2017 DU GROUPE BPCE En millions d'euros 2017



Impact des éléments non économiques et exceptionnels 2017 retraité Produit net bancaire 23 720 - 165 23 885 Frais de gestion - 17 098 - 316 - 16 782 Résultat brut d'exploitation 6 621 - 481 7 102 Coût du risque - 1 384 - 51 - 1 333 Résultat avant impôt 5 516 - 538 6 054 Impôts sur le résultat - 1 811 143 - 1 954 Intérêts minoritaires - 681 13 - 694 Résultat net part du groupe 3 024 - 381 3 405 Coefficient d'exploitation 72,1 % 70,3 % ROE 5,5 %

En millions d'euros 2016 Impact des éléments non économiques et exceptionnels 2016 retraité 2017

retraité /

2016

retraité

variation % Produit net bancaire 24 158 762 23 397 + 2,1 % Frais de gestion - 16 673 - 176 - 16 497 + 1,7 % Résultat brut d'exploitation 7 485 586 6 900 + 2,9 % Coût du risque - 1 423 25 - 1 448 - 8,0 % Résultat avant impôt 6 370 554 5 816 + 4,1 % Impôts sur le résultat - 1 882 18 - 1 900 + 2,9 % Intérêts minoritaires - 500 22 - 522 + 33,1 % Résultat net part du groupe 3 988 593 3 395 + 0,3 % Coefficient d'exploitation 69,0 % 70,5 % - 0,2 pt ROE 5,9 % -0,4 pt Données retraitées : détail des éléments non économiques et exceptionnels à la fin de ce communiqué de presse

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2017 DU GROUPE BPCE En millions d'euros T4-17 Impact des éléments non économiques et exceptionnels T4-17 retraité Produit net bancaire 5 918 - 67 5 985 Frais de gestion - 4 418 - 176 - 4 242 Résultat brut d'exploitation 1 500 - 243 1 743 Coût du risque - 416 - 44 - 372 Résultat avant impôt 1 059 - 352 1 411 Impôts sur le résultat - 327 88 - 415 Intérêts minoritaires - 236 - 14 - 222 Résultat net part du groupe 497 - 278 775 Retraitement de l'impact IFRIC 21 - 96 - 96



Résultat net part du groupe - après retraitement de l'impact de l'IFRIC 21 401 - 278 679 Coefficient d'exploitation 76,7 % 72,9 % ROE 4,3 %

En millions d'euros T4-16 pf Impact des éléments non économiques et exceptionnels T4-16 pf retraité T4-17 retraité /

T4-16 pf retraité

variation % Produit net bancaire 6 049 + 72 5 977 + 0,1 % Frais de gestion - 4 348 - 120 - 4 228 + 0,3 % Résultat brut d'exploitation 1 701 - 49 1 750 - 0,4 % Coût du risque - 379 25 - 405 - 8,0 % Résultat avant impôt 1 308 -101 1 409 + 0,1 % Impôts sur le résultat - 598 8 - 606 - 31,6 % Intérêts minoritaires - 169 - 28 - 141 + 57,1 % Résultat net part du groupe 541 - 121 662 + 17,1 % Retraitement de l'impact IFRIC 21 - 90 - 90



Résultat net part du groupe - après retraitement de l'impact de l'IFRIC 21 451 - 121 572 + 18,7 % Coefficient d'exploitation 73,8 % 72,7 % + 0,2 pt ROE 3,8 % + 0,5 pt Données pro forma (pf) : se reporter à la note méthodologique à la fin de ce communiqué de presse Données retraitées : détail des éléments non économiques et exceptionnels à la fin de ce communiqué de presse

2. RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE AVEC DES RATIOS DE SOLVABILITÉ ÉLEVÉS 2.1 Génération continue de CET1 Le ratio de CET1 du Groupe BPCE a continué de progresser sur l'année 2017 avec un niveau estimé à 15,4 % au 31 décembre 2017 contre 14,2 % au 31 décembre 2016, soit une hausse de 120 points de base. L'augmentation du ratio de CET18 reflète la génération continue de Common Equity Tier 1 due principalement à la mise en réserve du résultat (+ 67 points de base depuis le 31 décembre 2016) et aux émissions de parts sociales (+ 38 points de base depuis le 31 décembre 2016). La première application de la norme IFRS 9 a un impact non matériel, estimé à - 20 points de base sur le ratio de CET 1 au 1er janvier 2018 (estimation non auditée). 2.2 Ratio de TLAC La capacité totale d'absorption des pertes (TLAC, pour Total Loss Absorbing Capacity) s'élève à 80,2 milliards d'euros8 à fin décembre 2017. Le ratio de TLAC8 (en pourcentage des risques pondérés), à 19,3 % au 31 décembre 2016 (y compris l'émission de 1,6 milliard d'euros de dette senior non-préférée réalisée en janvier 2017) a augmenté pour atteindre un niveau estimé à 20,8 % au 31 décembre 2017 pour un objectif de 21,5 % à début 2019, dans la trajectoire du plan stratégique TEC 2020. Afin de respecter cet objectif, le Groupe BPCE prévoit d'émettre de la dette senior non-préférée pour un montant compris entre 4 et 5 milliards d'euros par an, et ne prévoit pas d'avoir recours à la dette senior préférée. Au 31 décembre 2017, le ratio de levier s'établit à 5,1 %. 2.3 Réserves de liquidité Les réserves de liquidité totales du Groupe BPCE s'élèvent à 214 milliards d'euros au 31 décembre 2017 dont 73 milliards d'euros d'actifs disponibles éligibles au refinancement banques centrales, 58 milliards d'euros de titres éligibles au LCR et 83 milliards d'euros de liquidités placées auprès des banques centrales. Au 31 décembre 2017, les réserves de liquidité totales11 du Groupe BPCE couvrent 174 % du total des encours de refinancement court terme et des tombées court terme des dettes à moyen-long terme (contre 158 % au 31 décembre 2016). Le Liquidity Coverage Ratio (LCR) demeure supérieur à 110 % au 31 décembre 2017. 2.4 Programmes de refinancement moyen-long terme 2017 et 2018 L'accès du Groupe BPCE aux grands marchés de dette lui a permis de lever 23 milliards d'euros de ressources à moyen-long terme (MLT) au 31 décembre 2017, soit une réalisation de 115 % du programme 2017 de 20 milliards d'euros. Ce montant comprend une émission de 1,85 milliard de dollars réalisée le 29 novembre 2016 en pré-funding pour 2017. La durée moyenne à l'émission est de 7,1 ans et le coût moyen de la liquidité est de mid-swap + 24 points de base. Sur la période, 55 % du refinancement MLT a été effectué sous la forme d'émissions publiques et 45 % sous la forme de placements privés. Sur les 23 milliards d'euros levés au 31 décembre 2017 : 14,7 milliards d'euros (10,7 milliards d'euros de dette senior préférée et 4 milliards d'euros de dette senior non-préférée) ont été levés sous la forme d'émissions non sécurisées, ce qui représente 64 % de la structure de refinancement MLT.



8,4 milliards d'euros ont été levés sous la forme d'émissions sécurisées, ce qui représente 36 % de la structure de refinancement MLT.

Sur la période, le Groupe BPCE a continué à lever des montants importants grâce à une diversification significative de sa base d'investisseurs. Ainsi, 52 % des émissions sur le compartiment non sécurisé ont été effectuées en devises autres que l'euro (notamment 36 % en dollar américain et 10 % en yen). De plus, 2,8 milliards d'euros d'émissions ont été réalisées en 2017 au titre du pré-funding pour 2018. Le programme prévisionnel de refinancement MLT marché à réaliser en 2018 s'élève à 22 milliards d'euros. Les émissions non sécurisées devraient représenter environ 70 % du programme (dont 4 à 5 milliards d'euros de dette senior non-préférée). Les émissions sécurisées devraient représenter environ 30 % du programme. Au 31 janvier 2018, 6,4 milliards d'euros ont été levés, dont 2,5 milliards d'euros de dette senior non-préférée et 1,0 milliard d'euros de covered bonds, soit 29 % du programme prévisionnel 2018.

3. RÉSULTATS DES MÉTIERS Contribution des pôles métiers aux résultats du Groupe BPCE Pour l'année 2017, la contribution des pôles métiers aux résultats du Groupe BPCE (hors éléments exceptionnels et en excluant le pôle Hors métiers) se décompose comme suit : La Banque de proximité et Assurance contribue à hauteur de 71 % au produit net bancaire total des métiers du groupe pour l'année 2017 (contre 74 % pour l'année 2016) et à hauteur de 67 % au résultat avant impôt total des métiers (contre 71 % pour l'année 2016). La Gestion d'actifs contribue à hauteur de 13 % au produit net bancaire total des métiers du groupe pour l'année 2017 (contre 12 % pour l'année 2016) et à hauteur de 14 % au résultat avant impôt total des métiers (contre 12 % pour l'année 2016). La Banque de Grande Clientèle contribue à hauteur de 16 % au produit net bancaire total des métiers du groupe pour l'année 2017 (contre 14 % pour l'année 2016) et à hauteur de 19 % au résultat avant impôt total des métiers (contre 17 % pour l'année 2016). 3.1 Banque de proximité et Assurance : Contribution au RAI de 4,4 Md€ en 2017 Le métier Banque de proximité et Assurance regroupe les activités du réseau Banque Populaire, du réseau Caisse d'Epargne, des Services Financiers Spécialisés de Natixis, de l'Assurance de Natixis et des Autres réseaux comprenant les filiales Crédit Foncier, Banque Palatine et BPCE International. La Banque de proximité et Assurance a conservé une activité commerciale soutenue durant l'année 2017. Les encours de crédit de la Banque de proximité s'établissent à 543 milliards d'euros au 31 décembre 2017, enregistrant une hausse de 5,1 % sur un an. Les crédits immobiliers augmentent de 4,8 % sur un an, les crédits d'équipement, de 5,4 % et les crédits à la consommation, de 9,8 %. La Banque de proximité participe toujours activement au financement de l'économie. Ainsi, le volume de production, élevé sur tous les segments, a atteint un niveau historique de 125 milliards d'euros sur l'année 2017 contre 101 milliards d'euros en 2016.

Les encours d'épargne de la Banque de proximité s'établissent à 692 milliards d'euros au 31 décembre 2017, en hausse de 4,4 % depuis le 31 décembre 2016. L'épargne de bilan collectée (hors centralisation de l'épargne règlementée) dépasse 25 milliards d'euros sur un an et provient essentiellement des dépôts à vue dont les encours progressent de 15,6 %. Relais de croissance avec les Paiements, l'Assurance a poursuivi, en 2017, une activité dynamique. Elle affiche ainsi une collecte brute en unités de comptes en hausse de 84 % sur un an (part d'unités de compte dans la collecte brute : + 12,4 points sur un an). Le portefeuille de contrats non vie augmente de 8,5 % sur un an, présentant une hausse de 6,8 % des contrats Prévoyance et Santé et de 10,6 % des contrats Dommages. Les synergies de revenus réalisées entre les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne et les métiers de Natixis atteignent 810 millions d'euros, en cumulé, de janvier 2014 à décembre 2017, soit 93 % de l'objectif global 2017 (870 millions d'euros) fixé dans le cadre du plan stratégique 2014-2017 « Grandir Autrement ». Contribution prépondérante du métier Assurance (61 %), dont les performances sont meilleures que prévu ;



Contribution de 19 % du métier Crédit à la consommation, en deçà de l'objectif en raison du niveau des taux ;



Contribution meilleure que prévu pour le métier Cautions et garanties (10 %) ;



Contribution à hauteur de 10 % pour les Autres métiers. Les synergies de coûts atteignent, quant à elles, 965 millions d'euros au 31 décembre 2017, supérieures à l'objectif de 900 millions d'euros sur la durée du plan stratégique 2014-2017 « Grandir Autrement ». Les objectifs ont été dépassés en matière d'achats, de dépenses immobilières, d'optimisation de la filière fiduciaire et atteints en matière de mutualisation des productions informatiques au sein de BPCE Infogérance & Technologies. L'évolution de l'organisation a ainsi contribué à ces synergies pour 67 %, les systèmes d'information pour 25 % et les processus pour 8 %. Banque de proximité et Assurance : résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année 2017 Le produit net bancaire13 de la Banque de proximité et Assurance s'établit à 16 741 millions d'euros (hors variation de la provision épargne logement) pour l'année 2017, enregistrant une baisse de 1,2 % sur un an (et une baisse limitée de 0,5 % sur un an, hors variation de la provision épargne logement, pour le PNB cumulé des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne). La marge nette d'intérêt continue de baisser dans un contexte de taux d'intérêt historiquement bas. Elle est partiellement compensée par la hausse des commissions (hors indemnités de remboursement anticipé) enregistrée notamment sur les moyens de paiement grâce à l'équipement des clients, par le développement des commissions sur l'épargne financière et par le niveau élevé des indemnités de remboursement anticipé - qui toutefois s'est ralenti au deuxième semestre 2017. Le produit net bancaire du quatrième trimestre s'élève à 4 124 millions d'euros13 (hors variation de la provision épargne logement), en diminution de 2,5 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Les frais de gestion (hors éléments exceptionnels) sont maîtrisés, s'établissant à 11 236 millions d'euros pour l'année 2017, en très légère hausse (+ 0,2 %) par rapport à l'année 2016. Ils s'élèvent à 2 834 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, en baisse de 0,3 %. Le résultat brut d'exploitation (hors éléments exceptionnels) diminue de 3,7 % pour l'année 2017 et s'élève à 5 523 millions d'euros. Il est de 1 290 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, en baisse de 9,9 %. Le coût du risque, à 1 106 millions d'euros pour l'année 2017, diminue de 9,4 % comparé à l'année 2016 et s'établit à 20 points de base en moyenne annuelle en 2017. Il ressort à 321 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, en baisse de 17,2 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Après retraitement de l'impact de l'IFRIC 21 et hors éléments non économiques et exceptionnels : Le résultat avant impôt s'établit à 4 436 millions d'euros pour l'année 2017, en baisse de 4,2 % comparé à l'année 2016 et à 900 millions au quatrième trimestre 2017, en baisse de 11,5 % comparé au quatrième trimestre 2016 ;

Le coefficient d'exploitation s'établit à 67,0 % pour l'année 2017, en augmentation de 0,9 point et à 69,8 % au quatrième trimestre (+ 2,2 points). Après prise en compte des éléments exceptionnels et annulation du retraitement de l'impact de l'IFRIC 21, le résultat avant impôt publié s'établit à 4 096 millions d'euros pour l'année 2017, en diminution de 8,6 % comparé à l'année 2016. Il s'élève à 717 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, en baisse de 26,3 % comparé au quatrième trimestre 2016.

3.1.1 Banque Populaire : bon niveau de résultat avec un RAI13 de 1,6 Md€, stable sur 1 an Depuis la fusion de la Banque Populaire de l'Ouest et de la Banque Populaire Atlantique, donnant naissance à la Banque Populaire Grand Ouest le 7 décembre 2017, le réseau Banque Populaire regroupe les 14 Banques Populaires, dont la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif ainsi que leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les sociétés de caution mutuelle. Fonds de commerce La stratégie de bancarisation des clients particuliers du réseau Banque Populaire s'est poursuivie durant l'année 2017 et s'est traduite par une croissance de 2,7 % sur un an glissant du nombre de ses clients bancarisés principaux (+ 100 900 clients). Le nombre de clients en gestion privée et gestion de fortune a augmenté de 6,5 % (+ 22 900 clients). Sur le marché des professionnels, la stratégie de conquête et d'intensification de la relation a permis une hausse de 1,1 % du nombre de clients actifs (+ 4 700 clients sur un an). Sur le marché des entreprises, le nombre de clients actifs a progressé de 4,3 % (+ 1 900 clients). Le réseau Banque Populaire poursuit le développement du modèle affinitaire de Casden avec 133 800 adhésions en 2017 dont 70 % pour la fonction publique (hors éducation nationale). Encours de crédit et d'épargne Les encours de crédit s'établissent à 196 milliards d'euros au 31 décembre 2017, enregistrant une croissance de 7,7 % par rapport au 31 décembre 2016. Les encours d'épargne s'établissent à 258 milliards d'euros au 31 décembre 2017. Ils ont enregistré une croissance de 7,0 % par rapport au 31 décembre 2016. Résultats financiers Le produit net bancaire13 de l'année 2017 s'établit à 6 330 millions d'euros (hors variation de la provision épargne logement), en hausse de 0,4 % par rapport à l'année 2016. Cette évolution procède notamment d'une diminution de 3,3 % de la marge nette d'intérêt (hors variation de la provision épargne logement et après retraitement de Prépar Vie, filiale d'assurance vie de la Bred) et d'une progression de 5,4 % des commissions hors indemnités de remboursement anticipé, ces dernières progressant de 25,8 % comparé à l'année 2016. Sur le trimestre, le produit net bancaire s'établit à 1 559 millions d'euros13 (hors variation de la provision épargne logement), en baisse de 1,3 % comparé au quatrième trimestre 2016. Les frais de gestion (hors éléments exceptionnels) de l'année 2017 s'établissent à 4 299 millions d'euros soit une légère hausse de 0,7 % par rapport à l'année 2016. Sur le trimestre, ils s'établissent à 1 072 millions d'euros, en hausse de 0,1 %. Le résultat brut d'exploitation (hors éléments exceptionnels) de l'année 2017 s'établit à 2 023 millions d'euros, en diminution de 0,1 % par rapport à l'année 2016. Sur le trimestre, il s'élève à 485 millions d'euros, en baisse de 6,5 %. Le coût du risque de l'année 2017, à 449 millions d'euros, enregistre une baisse de 11,6 % par rapport à l'année 2016. Sur le trimestre, le coût du risque ressort à 137 millions d'euros, en baisse de 8,1 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Après retraitement de l'impact de l'IFRIC 21 et hors éléments non économiques et exceptionnels: Le résultat avant impôt s'établit à 1 600 millions d'euros pour l'année 2017, soit une hausse de 0,7 % par rapport à l'année 2016. Sur le trimestre, il s'établit à 329 millions d'euros, en baisse de 10,3 % par rapport au quatrième trimestre 2016.

Le coefficient d'exploitation augmente de 0,2 point, à 68,0 % pour l'année 2017 et de 1,5 point, à 69,8 % au quatrième trimestre 2017. Après prise en compte des éléments exceptionnels et annulation du retraitement de l'impact de l'IFRIC 21, le résultat avant impôt publié s'élève à 1 443 millions d'euros pour l'année 2017, en diminution de 3,6 % par rapport à l'année 2016. Sur le trimestre, il ressort à 229 millions d'euros, en baisse de 26,9 % par rapport au quatrième trimestre 2016. 3.1.2 Caisse d'Epargne : des résultats résilients dans le contexte de taux bas Depuis la fusion des Caisses d'Epargne Picardie et Nord France Europe le 1er mai 2017, donnant naissance à la Caisse d'Epargne Hauts de France, le réseau Caisse d'Epargne regroupe 16 Caisses d'Epargne ainsi que leurs filiales. Fonds de commerce La stratégie de bancarisation des clients particuliers du réseau Caisse d'Epargne s'est poursuivie durant l'année 2017 et s'est traduite par une croissance de 2,2 % sur un an glissant du nombre de ses clients bancarisés principaux, soit 143 000 clients supplémentaires. Le nombre de clients en gestion privée et gestion de fortune a augmenté de 4,7 % (+ 19 500 clients). Sur le marché des professionnels, la stratégie de conquête a permis une hausse de 5,7 % du nombre de clients actifs (+ 10 700 clients sur un an). Sur le marché des entreprises, le nombre de clients actifs a progressé de 15,5 % (+ 2 600 clients). Encours de crédit et d'épargne Les encours de crédit s'établissent à 253 milliards d'euros au 31 décembre 2017, en augmentation de 7,3 % par rapport au 31 décembre 2016. Les encours d'épargne s'établissent à 412 milliards d'euros au 31 décembre 2017. Ils ont enregistré une hausse de 3,2 % par rapport au 31 décembre 2016. Résultats financiers Le produit net bancaire13 de l'année 2017 s'établit à 7 107 millions d'euros (hors variation de la provision épargne logement), en baisse de 1,4 % par rapport à l'année 2016. Cette évolution procède notamment d'une diminution de 4,0 % de la marge nette d'intérêt (hors variation de la provision épargne logement) et d'une progression de 2,7 % des commissions hors indemnités de remboursement anticipé, ces dernières progressant de 12,3 % comparé à l'année 2016. Sur le trimestre, le produit net bancaire s'établit à 1 796 millions d'euros13 (hors variation de la provision épargne logement), en hausse de 2,2 % comparé au quatrième trimestre 2016. Les frais de gestion (hors éléments exceptionnels) de l'année 2017 ressortent à 4 694 millions d'euros en diminution de 1,1 % par rapport à l'année 2016. Sur le trimestre, ils s'établissent à 1 178 millions d'euros, en baisse de 2,4 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Le résultat brut d'exploitation (hors éléments exceptionnels) de l'année 2017 s'établit à 2 439 millions d'euros, en diminution de 1,2 % par rapport à l'année 2016. Sur le trimestre, il s'élève à 620 millions d'euros, en hausse de 6,3 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Le coût du risque de l'année 2017, à 365 millions d'euros, enregistre une baisse de 13,0 % par rapport à l'année 2016. Sur le trimestre, le coût du risque ressort à 128 millions d'euros, en diminution de 13,9 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Après retraitement de l'impact de l'IFRIC 21 et hors éléments non économiques et exceptionnels : Le résultat avant impôt s'établit à 2 071 millions d'euros pour l'année 2017, soit une hausse de 1,3 % par rapport à l'année 2016. Au quatrième trimestre 2017, il s'élève à 470 millions d'euros, en augmentation de 13,3 % par rapport au quatrième trimestre 2016;

Le coefficient d'exploitation, à 65,8 % est stable pour l'année 2017 et diminue de 2,0 points, à 66,5 % au quatrième trimestre 2017. Après prise en compte des éléments exceptionnels et annulation du retraitement de l'impact de l'IFRIC 21, le résultat avant impôt publié s'élève à 1 930 millions d'euros pour l'année 2017, en diminution de 3,1 % par rapport à l'année 2016. Sur le trimestre, il ressort à 392 millions d'euros, en baisse de 5,1 % par rapport au quatrième trimestre 2016. 3.1.3 Services Financiers Spécialisés : un hub Natixis Paiements paré pour la croissance Le pôle Services Financiers Spécialisés (SFS) de Natixis compte trois métiers : les Financements spécialisés, les Paiements et les Services financiers. Résultats financiers Le produit net bancaire s'établit à 1 382 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 2,2 % par rapport à l'année 2016. Plus particulièrement, celui des Financements spécialisés enregistre une hausse de 3 %, porté par les activités Cautions et garanties et Crédit à la consommation. Celui des Services Financiers progresse de 1 % sur un an. Le produit net bancaire du quatrième trimestre s'élève à 350 millions d'euros, en hausse de 2,5 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Celui des Services Financiers progresse de 12 % par rapport au quatrième trimestre 2016 grâce aux plans d'épargne salariale (+ 25 %). Les frais de gestion (hors éléments exceptionnels) s'établissent à 930 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 5,1 % par rapport à l'année 2016 (1,7 % à périmètre constant). Ils s'élèvent à 242 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, en hausse de 9,8 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Le résultat brut d'exploitation (hors éléments exceptionnels) baisse de 3,2 % pour l'année 2017 et s'élève à 451 millions d'euros. Il est de 108 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, en diminution de 10,7 %. Le coût du risque, à 73 millions d'euros pour l'année 2017, augmente de 27,2 % par rapport à l'année 2016. Sur le trimestre, il augmente de 53,0 %, à 24 millions d'euros. Cette hausse est principalement due à des changements de modèle. Après retraitement de l'impact de l'IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels : Le résultat avant impôt s'établit à 379 millions d'euros pour l'année 2017, en baisse de 14,0 %. Il s'élève à 81 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, en baisse de 20,5 % ;

Le coefficient d'exploitation augmente de 1,8 point, à 67,3 % pour l'année 2017 et de 4,5 points au quatrième trimestre 2017, à 69,9 %. Après prise en compte des éléments exceptionnels et annulation du retraitement de l'impact de l'IFRIC 21, le résultat avant impôt publié s'élève à 371 millions d'euros pour l'année 2017, en diminution de 15,9 % par rapport à l'année 2016. Sur le trimestre, il ressort à 77 millions d'euros, en baisse de 26,7 % par rapport au quatrième trimestre 2016.



Les résultats contributifs au Groupe BPCE sont différents de ceux publiés par Natixis. Pour une analyse plus détaillée des métiers et des résultats de Natixis, merci de vous reporter au communiqué de presse de Natixis que vous trouverez en ligne sur www.natixis.com. 3.1.4 Assurance : un moteur de croissance durable Le pôle Assurance de Natixis est désormais intégré dans la Banque de proximité et Assurance. Résultats financiers Le produit net bancaire (hors éléments exceptionnels) s'établit à 734 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 12,0 %, porté à la fois par l'Assurance vie et la Prévoyance et par l'Assurance non vie. Cela correspond à un chiffre d'affaires de 11,7 milliards d'euros (hors traité de réassurance avec CNP), soit une augmentation de 46 % sur un an. Le produit net bancaire (hors éléments exceptionnels) du pôle Assurance au quatrième trimestre s'élève à 190 millions d'euros, en hausse de 10,7 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Les frais de gestion (hors éléments exceptionnels) s'établissent à 416 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 10,1 % par rapport à l'année 2016, en lien avec le développement de l'activité. Ils s'élèvent à 110 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, en hausse de 8,0 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Le résultat brut d'exploitation (hors éléments exceptionnels) augmente de 14,7 % pour l'année 2017 et s'élève à 318 millions d'euros. Il est de 80 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, en hausse de 14,5 %. Après retraitement de l'impact de l'IFRIC 21 et hors éléments non économiques et exceptionnels : Le résultat avant impôt s'établit à 331 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 15,5 %. Il s'élève à 80 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, en augmentation de 15,9 % ;

Le coefficient d'exploitation s'améliore de 1,0 point, à 56,6 % pour l'année 2017 et de 0,9 point au quatrième trimestre 2017, à 60,0 %. Après prise en compte des éléments exceptionnels et annulation du retraitement de l'impact de l'IFRIC 21, le résultat avant impôt publié s'élève à 308 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 7,5 % par rapport à l'année 2016. Sur le trimestre, il ressort à 85 millions d'euros, en hausse de 18,5 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Les résultats contributifs au Groupe BPCE sont différents de ceux publiés par Natixis. Pour une analyse plus détaillée des métiers et des résultats de Natixis, merci de vous reporter au communiqué de presse de Natixis que vous trouverez en ligne sur www.natixis.com. 3.1.5 Autres réseaux Le pôle Autres réseaux est constitué principalement par Crédit Foncier, Banque Palatine et BPCE International. Crédit Foncier La production totale de crédits augmente significativement pour l'année 2017, de 22 % par rapport à l'année 2016, s'établissant à 11,8 milliards d'euros. Le financement immobilier des particuliers y contribue à hauteur de 8,8 milliards d'euros (soit une hausse de 25 % par rapport à l'année 2016). Dans le même temps, le Crédit Foncier connaît une baisse graduelle de ses encours de crédit sous l'effet du niveau important des remboursements anticipés. Les encours de crédit s'élèvent ainsi à 79,7 milliards d'euros au 31 décembre 2017 contre 84,7 milliards d'euros au 31 décembre 2016. Dans un contexte de taux bas et de concurrence accrue, le produit net bancaire baisse significativement en raison de l'impact sur la marge nette d'intérêt des remboursements anticipés élevés intervenus depuis 2015 ainsi que des renégociations devenues plus significatives en 2017. Le Crédit Foncier poursuit par ailleurs sa politique de réduction significative des coûts. Ainsi pour l'année 2017, les frais de gestion (hors éléments exceptionnels) sont en baisse de 10,7 % . Banque Palatine L'encours moyen de crédit augmente, s'établissant à 8,7 milliards d'euros en 2017 (contre 8,1 milliards d'euros en 2016). L'encours d'épargne est quasiment stable, à 16,6 milliards d'euros au 31 décembre 2017, il était à 16,5 milliards d'euros au 31 décembre 2016. La contribution de Banque Palatine au résultat avant impôt du groupe s'élève à 77 millions d'euros pour l'année 2017, soit une augmentation de 1,8 %. BPCE International BPCE International regroupe les filiales internationales du Groupe BPCE hors Natixis. L'encours de crédit s'élève à 5,3 milliards d'euros au 31 décembre 2017 (contre 5,7 milliards d'euros au 31 décembre 2016). L'encours d'épargne atteint 5,1 milliards d'euros (contre 5,3 milliards d'euros au 31 décembre 2016). La contribution de BPCE International au résultat avant impôt du groupe est négative pour l'année 2017, s'établissant à - 46 millions d'euros. Elle est en forte baisse par rapport à 2016 à la suite d'une dotation de provisions complémentaires au premier semestre 2017 sur les portefeuilles de crédits en Tunisie. 3.2 Gestion d'actifs : Contribution au RAI du Groupe BPCE de près de 1 Md€ en 2017, en forte progression, de 25,4 %. Le pôle Gestion d'Actifs regroupe les activités de Gestion d'actifs et de Gestion de fortune de Natixis. L'activité Assurance de Natixis est désormais intégrée dans le pôle Banque de proximité et Assurance. Résultats financiers Le produit net bancaire s'établit à 3 113 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 14,5 % par rapport à l'année 2016. Le produit net bancaire s'élève à 899 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, soit une augmentation de 22,4 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Les frais de gestion (hors éléments exceptionnels) s'élèvent à 2 175 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 9,8 % par rapport à l'année 2016. Ils s'établissent à 609 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, soit une hausse de 16,3 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Le résultat brut d'exploitation (hors éléments exceptionnels) s'établit à 938 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 27,2 % par rapport à l'année 2016. Il s'élève à 290 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, soit une augmentation de 37,4 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Après retraitement de l'impact de l'IFRIC 21 et hors éléments non économiques et exceptionnels : Le résultat avant impôt s'établit à 952 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 25,4 % par rapport à l'année 2016 et à 294 millions d'euros sur le trimestre, en hausse de 40,4 % par rapport au quatrième trimestre 2016.

Le coefficient d'exploitation s'améliore de 3,0 points pour l'année 2017, à 69,9 %. Il s'améliore de 3,6 points sur le trimestre, s'élevant ainsi à 67,8 %.

Après prise en compte de l'élément exceptionnel et annulation du retraitement de l'impact de l'IFRIC 21, le résultat avant impôt publié ressort à 950 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 25,1 % par rapport à l'année 2016 et à 293 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, en hausse de 39,2 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Les résultats contributifs au Groupe BPCE sont différents de ceux publiés par Natixis. Pour une analyse plus détaillée des métiers et des résultats de Natixis, merci de vous reporter au communiqué de presse de Natixis que vous trouverez en ligne sur www.natixis.com. 3.3 Banque de Grande Clientèle : contribution au RAI16 du Groupe BPCE de 1,3 Md€ en 2017, en hausse de 15,7 %. Le pôle Banque de Grande Clientèle regroupe les activités de Global markets et de Global finance & Investment banking de Natixis. Résultats financiers Le produit net bancaire (hors éléments exceptionnels) s'établit à 3 581 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 7,3 % par rapport à l'année 2016 (+ 9,0 % hors CVA/DVA). Le produit net bancaire (hors éléments exceptionnels) s'élève à 817 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, soit une diminution de 7,6 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Les frais de gestion s'élèvent à 2 191 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 7,1 % par rapport à l'année 2016. Ils s'établissent à 567 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, soit une baisse de 1,0 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Le résultat brut d'exploitation (hors éléments exceptionnels) s'établit à 1 390 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 7,5 % par rapport à l'année 2016. Il s'élève à 249 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, soit une diminution de 19,6 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Le coût du risque, à 115 millions d'euros pour l'année 2017 diminue fortement, de 41,1 %. Il s'établit à 21 millions d'euros pour le quatrième trimestre 2017, en hausse de 1,8 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Après retraitement de l'impact de l'IFRIC 21 et hors éléments non économiques et exceptionnels: Le résultat avant impôt de l'année 2017 ressort à 1 285 millions d'euros, en hausse de 15,7 % ; celui du trimestre s'établit à 222 millions d'euros, en baisse de 21,6 %.

Le coefficient d'exploitation s'améliore légèrement pour l'année 2017, de 0,1 point, à 61,2 %. Il s'établit à 70,6 % sur le trimestre, en hausse de 4,6 points. Après prise en compte des éléments exceptionnels et annulation du retraitement de l'impact de l'IFRIC 21, le résultat avant impôt publié ressort à 1 300 millions d'euros pour l'année 2017, en hausse de 24,7 % par rapport à l'année 2016 et à 249 millions d'euros au quatrième trimestre 2017, en baisse de 15,1 % par rapport au quatrième trimestre 2016. Les résultats contributifs au Groupe BPCE sont différents de ceux publiés par Natixis. Pour une analyse plus détaillée des métiers et des résultats de Natixis, merci de vous reporter au communiqué de presse de Natixis que vous trouverez en ligne sur www.natixis.com.



ÉLÉMENTS NON ÉCONOMIQUES ET EXCEPTIONNELS DE L'ANNÉE 2017 En millions d'euros 2017 2016 Résultat net part

du groupe Résultat net part

du groupe Éléments non économiques de nature comptable - 54 17 Réévaluation des actifs associés aux titres super subordonnés en devises (Hors métiers) - 54 17 Cessions de participations non stratégiques et d'actifs en gestion extinctive (Hors métiers) - 22 753 Cession de Caceis 46 Plus-value sur titres Visa Europe 797 Cession de titres de Nexity 40 Cession d'actifs internationaux en gestion extinctive - 60 - 69 Autres cessions - 8 - 15 Coûts de transformation et de restructuration (Métiers /Hors métiers) - 180 - 88 Litiges - 87 - 32 Amende Image Chèque - 87 Litige SWL - 32 Dépréciation des écarts d'acquisition et divers - 39 - 56 Dépréciation d'écarts d'acquisition et gains ou pertes sur autres actifs (Hors Métiers) - 30 - 56 Complément non récurrent de contribution sociale de solidarité des sociétés lié à l'accord avec CNP (Gestion d'Actifs) - 9 Total de l'impact des éléments non économiques et exceptionnels - 381 593



ÉLÉMENTS NON ÉCONOMIQUES ET EXCEPTIONNELS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2017 En millions d'euros T4-2017 T4-2016 pf Résultat net part

du groupe Résultat net part

du groupe Éléments non économiques de nature comptable 36 Réévaluation des actifs associés aux titres super subordonnés en devises (Hors métiers) 36 Cessions de participations non stratégiques et d'actifs en gestion extinctive (Hors métiers) 0 - 27 Cession de Caceis 46 Cession d'actifs internationaux en gestion extinctive - 59 - 27 Autres cessions 13 Coûts de transformation et de restructuration (Métiers /Hors métiers) - 107 - 52 Litiges - 87 Amende Image Chèque - 87 Dépréciation des écarts d'acquisition et divers - 84 - 78 Dépréciation d'écarts d'acquisition et gains ou pertes sur autres actifs (Hors Métiers) - 84 - 78 Total de l'impact des éléments non économiques et exceptionnels - 278 - 121 Des informations plus complètes sur les comptes sont disponibles sur le site www.groupebpce.fr, rubrique Investisseurs / Résultats. Les résultats trimestriels du Groupe BPCE au 31 décembre 2017, arrêtés par le directoire du 5 février 2018, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance du 13 février 2018. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été substantiellement effectuées. Les rapports d'audit relatifs à la certification de ces comptes consolidés seront émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour les besoins du document de référence.

Précisions méthodologiques Présentation des résultats trimestriels pro forma

L'information sectorielle est modifiée à compter du T4-17 en cohérence avec la présentation des lignes métiers dans le plan stratégique 2018-2020.

Les métiers Assurance de Natixis (assurance vie, prévoyance, ADE et dommages) auparavant reportés dans le pôle Epargne sont désormais rattachés à la Banque de proximité. Le pôle Epargne devient le pôle Gestion d'actifs.

Les trimestres antérieurs ont été retraités en conséquence.

La norme IFRS 9, adoptée en novembre 2016, autorise l'application anticipée dès l'exercice clos le 31/12/2016 des dispositions relatives au risque de crédit propre, consistant à constater désormais toute variation en capitaux propres et non plus en compte de résultat. Les trois premiers trimestres 2016 ont été retraités en conséquence.

Lors de la publication des résultats du T1-16 et du T1-17, le montant comptabilisé au titre de la contribution du groupe au FRU procédait d'une estimation. Suite à la notification du montant définitif de la contribution au T2-16 et au T2-17, le montant du FRU pris en compte au T1-16 et T1-17 a été réajusté. Éléments non économiques et exceptionnels

Les éléments non économiques et exceptionnels et le passage du compte de résultat retraité au compte de résultat publié du Groupe BPCE sont détaillés en annexe de la présentation slide show disponible sur le site internet https://www.groupebpce.fr/Investisseur/Resultats/Presentations-des-resultats

Le groupe s'est engagé dans des opérations de transformation qui contribuent à simplifier sa structure et à générer des synergies. Les coûts de transformation en découlant (charges de restructuration spécifiques aux projets de rapprochement / fusion d'établissements et de migration vers des plates-formes informatiques existantes) ont été isolés à compter du T2-16 et ce, rétrospectivement. Retraitement de l'impact IFRIC 21

Les résultats, coefficients d'exploitation et ROE après retraitement de l'impact IFRIC 21 se calculent en prenant en compte 1/4 du montant des taxes et contributions relevant de l'interprétation IFRIC 21 pour un trimestre donné ou 1/2 du montant des taxes et contributions relevant de l'interprétation IFRIC 21 pour un semestre. En pratique, pour le Groupe BPCE, les principales taxes concernées par IFRIC 21 sont la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et les contributions et prélèvements de nature réglementaire (taxe de risque systémique des banques, contribution pour frais de contrôle de l'ACPR, contribution au Fonds de résolution unique et au Mécanisme de surveillance unique). Produit net bancaire

La marge nette d'intérêt clientèle hors épargne logement est calculée sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les intérêts nets sur l'épargne centralisée (Livret A, Livret Développement Durable, Livret Epargne Logement) ainsi que la variation de la provision épargne logement. Les intérêts nets sur épargne centralisée sont assimilés à des commissions. Frais de gestion

Les frais de gestion correspondent à l'agrégation des "charges générales d'exploitation" (telles que présentées dans le document de référence, note 6.6 en annexe des comptes consolidés du Groupe BPCE) et des "dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles". Coût du risque

Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de crédit ; il est calculé en rapportant la dotation nette au titre du risque de crédit de la période aux encours bruts de crédits à la clientèle début de période. Performance des métiers mesurée en Bâle III

Le ROE comptable du Groupe BPCE, correspond au rapport entre les éléments suivants : Résultat net part du groupe retraité de la charge d'intérêt des TSS classés en capitaux propres et des éléments non économiques et exceptionnels

Capitaux propres part du groupe retraités des TSS classés en capitaux propres et des gains et pertes latents Les ROE normatifs des métiers correspondent au rapport entre les éléments suivants Résultat net part du groupe contributif du métier, diminué de la rémunération (calculée au taux normatif de 2 %) de l'excédent des capitaux propres par rapport aux fonds propres normatifs et retraité des éléments non économiques et exceptionnels

Fonds propres normatifs ajustés des écarts d'acquisition et des immobilisations incorporelles relatives au métier

L'allocation de fonds propres normatifs aux métiers du Groupe BPCE est réalisée sur la base de 10,5 % des risques pondérés moyens en Bâle III Solvabilité

Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR / CRD IV applicables ; les fonds propres non phasés sont présentés sans application des mesures transitoires. Les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur.

Le calcul du ratio de levier s'effectue selon les règles de l'Acte délégué publié par la Commission Européenne le 10 octobre 2014, sans mesures transitoires. Les opérations de financement sur titres traitées avec des chambres de compensation sont compensées en application des principes posés par IAS 32, sans prise en compte des critères de maturité et devises. L'épargne centralisée à la Caisse des Dépôts et Consignations est prise en compte dans l'exposition levier totale depuis le T1-16. Capacité totale d'absorption des pertes

Le montant des passifs éligibles au numérateur du TLAC (capacité d'absorption des pertes) est déterminé selon notre interprétation de la Term Sheet publiée par le FSB le 09/11/2015 "Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution".

Ce montant se compose des 4 éléments suivants : Fonds propres Common Equity Tier 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables

Fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables

Fonds propres de catégorie 2 conformément aux règles CRR / CRD IV applicables

Passifs subordonnés non reconnus dans le fonds propres cités précédemment et dont la maturité résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir : la part des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres (ie, pris dans le phase-out) ; la part de la décote prudentielle des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'une maturité résiduelle supérieure à 1 an ; le montant nominal des titres senior non préférés d'une maturité supérieure à 1 an Les montants éligibles diffèrent quelque peu des montants retenus pour le numérateur des ratios de solvabilité ; ces montants éligibles sont déterminés selon les principes de la Term Sheet du FSB du 09/11/2015. Liquidité

Les réserves de liquidité totales comprennent : Les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les créances privées disponibles et éligibles au refinancement en banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques centrales.

Les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation LCR.

Les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire. Le refinancement court terme correspond aux refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux tombées intervenant jusqu'à 1 an des refinancements de maturité initiale supérieure à 1 an. Le ratio CERC (coefficient emplois/ ressources clientèle) du groupe est déterminé comme le rapport entre, au numérateur, les prêts à la clientèle et la centralisation des livrets réglementés et, au dénominateur, les dépôts de la clientèle. Le périmètre de calcul exclut la SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe). Ces éléments sont issus du bilan comptable du groupe après mise en équivalence des entités d'assurance. Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants : Ajout des émissions placées par les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne auprès de la clientèle et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients

Retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le cadre de ses activités d'intermédiation. Encours de crédit et d'épargne

Les retraitements effectués pour le passage des encours comptables aux encours de gestion de crédit et d'épargne sont les suivants : Encours d'épargne : les encours de gestion excluent de leur périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse ou bons d'épargne)

Encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur clientèle et autres titres assimilés à de l'activité financière À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s'appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 14 Banques Populaires et celui des 16 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l'immobilier, il s'appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la gestion d'actifs, de l'assurance, de la banque de grande clientèle, et des services financiers spécialisés avec Natixis. Le Groupe BPCE compte 31 millions de clients et 106 500 collaborateurs ; il bénéficie d'une large présence en France avec 7 800 agences et 9 millions de sociétaires.

