BPCE : nomination de Nicolas Namias membre du directoire en charges des finances, de la stratégie, des affaires juridiques et du secrétariat du conseil de surveillance

Nicolas Namias nommé membre du directoire du Groupe BPCE, en charge des finances, de la stratégie, des affaires juridiques et du secrétariat du conseil de surveillance

Paris, le 17 mai 2018

Le conseil de surveillance du Groupe BPCE a approuvé ce jour la nomination de Nicolas Namias, actuel directeur Finance et Stratégie de Natixis, en tant que membre du directoire du Groupe BPCE, en charge des finances, de la stratégie, des affaires juridiques et du secrétariat du conseil de surveillance.

Nicolas Namias prendra ses fonctions le 1er juin 2018. Il succèdera à cette date à François Riahi nommé Directeur Général de Natixis.

Natixis a d'ores et déjà engagé un processus de succession à Nicolas Namias, qui devrait aboutir prochainement. Les membres du Comité de Direction Générale de Natixis continueront de porter les engagements stratégiques du plan « New Dimension » dans chacune de leur expertise. La succession de Nicolas Namias aura vocation à pérenniser et conforter la réalisation des ambitions stratégiques et financières de Natixis présentées le 20 novembre 2017.

Pour Laurent Mignon, président du directoire du Groupe BPCE à compter du 1er juin 2018 : « Par son excellente maîtrise des enjeux stratégiques et financiers, par ses qualités managériales et de leadership reconnues au sein du Groupe et enfin par son énergie et son engagement, Nicolas Namias contribuera efficacement au sein du directoire à la mise en oeuvre de nos ambitions stratégiques à 2020. »

Nicolas Namias débute sa carrière en 2004 à la Direction générale du Trésor du ministère de l'Economie et des Finances. Il est d'abord chargé de la préparation des sommets financiers internationaux du G8 et du G20, avant d'être nommé commissaire du Gouvernement suppléant auprès de l'Autorité des marchés financiers. En 2008, il rejoint le Groupe BPCE à la direction financière puis devient directeur du Pilotage de la banque commerciale et assurance. En 2012, il est nommé conseiller technique du Premier ministre pour le financement de l'économie, les entreprises et les affaires économiques internationales. Nicolas Namias retrouve le Groupe BPCE en 2014 et devient directeur de la Stratégie de Natixis, membre du Comité exécutif. A ce titre, il coordonne notamment l'ensemble des opérations de croissance externe menées par Natixis depuis 2014. En septembre 2017, il est nommé directeur Finance et Stratégie et membre du comité de direction générale de Natixis.

Nicolas Namias, 42 ans, est ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration, diplômé de la Stanford Graduate School of Business (Executive program), de l'ESSEC et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s'appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 14 Banques Populaires et celui des 16 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l'immobilier, il s'appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la gestion d'actifs, de l'assurance, de la banque de grande clientèle, et des services financiers spécialisés avec Natixis. Le Groupe BPCE compte 31 millions de clients et 106 500 collaborateurs ; il bénéficie d'une large présence en France avec 7 800 agences et 9 millions de sociétaires.

À propos de Natixis

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d'une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3 (1) de 12 milliards d'euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,65 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor's : A / Moody's : A2 / Fitch Ratings : A).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - sans phase-in.

Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2017

www.natixis.com

Contacts presse :

Sonia Dilouya Laure Sadreux

Tél: +33 1 58 32 01 03 Tél.: +33 1 58 19 34 17

sonia.dilouya@natixis.com laure.sadreux@natixis.com

Christophe Gilbert :

33 (0)1 40 39 66 00 / 06 73 76 38 98

christophe.gilbert@bpce.fr

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: BPCE via Globenewswire