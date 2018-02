Bank of America Corporation : a déposé un formulaire 8-K

Bank of America Corporation (la « Société ») a déposé un rapport courant sur formulaire 8-K auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (« SEC ») le 9 février 2018, annonçant que son Conseil d’administration avait approuvé la rémunération incitative 2017 pour les cadres dirigeants de la Société, y compris le président du conseil d’administration et directeur général, Brian T. Moynihan.

Durant l’exercice 2017, l’approche de la Société axée sur la croissance responsable a généré un bénéfice net de 18,2 milliards USD, ce qui représente une hausse de 410 millions USD par rapport à l’exercice précédent. En tenant compte de l’incidence négative de la Loi sur les réductions fiscales et l’emploi, le bénéfice net a augmenté de 3,3 milliards USD en 2017 pour atteindre 21,1 milliards USD. Au quatrième trimestre de 2017, la Société a enregistré son 12e trimestre consécutif de levier d’exploitation positif.

La croissance responsable a généré des avantages tangibles pour les actionnaires. Le rendement total de l’avoir des actionnaires (RTAA) a été de 35,7 % en 2017, ce qui le situait au-dessus du principal groupe de référence pour les périodes de base de 1, 3 et 5 ans. Au 31 décembre 2017, la capitalisation boursière atteignait un sommet historique de 304 milliards USD. La Société a augmenté son dividende trimestriel en actions ordinaires de 60 % en 2017, et le capital total retourné aux actionnaires ordinaires a été de près de 17 milliards USD, soit plus du double qu’en 2016, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis 2006. La Société a également réalisé des progrès au niveau du rendement à long terme de ses actifs, du rendement de ses fonds propres tangibles et de ses objectifs en matière d’efficience. La Société a également continué à gérer les pertes sur créances, et les ratios d’imputation nette sont restés près de leurs plus bas niveaux historiques.

La Société a également continué à soutenir l’économie mondiale en 2017. La Société a levé des capitaux totalisant 864 milliards USD pour le compte de ses clients, et a progressé vers son objectif de 125 milliards USD visant à soutenir les clients liés à l’énergie propre et à d’autres activités protégeant l’environnement. La Société a également partagé son succès avec les communautés qu’elle dessert, en octroyant en dons philanthropiques les 200 millions USD financés l’année dernière, et les plus de 2 millions d’heures de bénévolat enregistrées par les employés en 2017.

La rémunération de M. Moynihan continue de comprendre le salaire de base, des unités d’actions subalternes (« UAS ») liées au critère de temps, et des UAS liées au rendement qui seront payées uniquement si Bank of America atteint des objectifs financiers précis.

Le salaire annuel de M. Moynihan demeure inchangé à 1,5 million USD. La valeur totale de sa prime de rendement en actions pour l’année 2017 est de 21,5 millions USD, dont 50 % sont constitués d’UAS liées au rendement. Comme pour les années antérieures, il n’a pas reçu de prime en espèces en 2017.

En vertu du programme de rémunération basé sur le rendement, de Bank of America, M. Moynihan doit regagner des UAS liées au rendement ; pour ce faire, la Société doit atteindre des objectifs de rendement sur une période de rendement et d’acquisition de droit d’exercice, de trois ans.

Pour les UAS liées au rendement, de 2018, les objectifs sont les suivants : une croissance moyenne de la valeur comptable tangible rajustée de 8,5 % sur trois ans, et un rendement moyen des actifs (ROA) de 0,90 % sur trois ans. L’objectif ROA est augmenté par rapport à l’objectif de l’année précédente, ce qui reflète la solide performance de la Société en 2017. Si Bank of America atteint ou dépasse ces deux objectifs cibles, les UAS liées au rendement seront payées à 100 %, le résultat maximum. Comme pour les attributions précédentes d’UAS liées au rendement, aucune UAS liée au rendement ne sera réattribuée si les résultats sont inférieurs aux objectifs minimaux et qu’il n’y a aucune possibilité de versement à la hausse pour cette attribution. Toutes les UAS liées au rendement qui n’ont pas été regagnées seront perdues. Les UAS de M. Moynihan liées au critère de temps comprennent des UAS donnant lieu à un règlement en espèces dont le droit d’exercice sera acquis mensuellement au cours des 12 prochains mois (30 % de la prime de rendement en actions) et des UAS donnant lieu à un règlement en actions dont le droit d’exercice sera acquis annuellement au cours des trois prochaines années (20 % de la prime de rendement en actions).

De plus, les primes de rendement en actions de M. Moynihan sont sous réserve de l’actionnariat et des exigences en matière de rétention de la Société. Plus précisément, 50 % des actions nettes d’impôt qu’il reçoit dans le cadre des primes en actions doivent être retenues jusqu’à un an après son départ à la retraite. Ces primes en actions sont assujetties aux politiques de réduction de la Société.

La valeur en dollars des primes de rendement en actions de M. Moynihan décrites ci-dessus sera convertie en un nombre d’actions ordinaires de la Société. Cette conversion sera déterminée sur une période de dix jours, et un formulaire 4 détaillant le nombre d’actions attribuées sera déposé auprès de la SEC après la fin de cette période. D’autres informations importantes sur les programmes de rémunération au rendement et la gouvernance de la Société, y compris une explication de tous les éléments essentiels de la rémunération de M. Moynihan et des autres cadres dirigeants nommés, seront présentées dans la circulaire de procuration de la Société lors de la réunion annuelle 2018 des actionnaires, laquelle devrait être déposée auprès de la SEC en mars 2018.

Tous les documents déposés auprès de la SEC par Bank of America Corporation sont accessibles depuis le site : http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

La SEC tient à jour un site Internet contenant des rapports, des sollicitations de procurations et d’autres informations concernant les émetteurs qui déposent des documents par voie électronique auprès de la SEC. Ces documents peuvent être obtenus par voie électronique en accédant au site Internet de la SEC à l’adresse : http://www.sec.gov. Une copie de ce document sera également disponible sur le site Web du National Storage Mechanism à l’adresse : http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180210005049/fr/