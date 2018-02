Bannon risque une procédure pour outrage au Congrès -élu démocrate

(Actualisation avec déclarations d'Adam Schiff, précisions)

WASHINGTON, 6 février (Reuters) - Le démocrate Adam Schiff, qui siège à la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, a averti mardi que celle-ci pourrait lancer une procédure pour outrage au Congrès à l'encontre de Steve Bannon, l'ancien conseiller stratégique de Donald Trump, s'il continue de refuser de témoigner dans le cadre de l'"enquête russe"

"Témoigner devant le procureur spécial (Robert Mueller) ne prive pas M. Bannon des obligations de l'assignation à comparaître émise par la commission", a déclaré Adam Schiff. "Si Bannon continue de refuser de revenir et de répondre à toutes les questions, la commission devra lancer une procédure pour outrage afin de le contraindre à témoigner."

Schiff a précisé que l'assignation à comparaître était toujours en vigueur et que l'interrogatoire de Bannon avait été reporté à la semaine prochaine.

Bannon a refusé de se rendre mardi devant la commission du Renseignement, comme Reuters l'avait appris lundi auprès de deux sources.

La commission veut l'entendre dans le cadre de son enquête sur une possible ingérence russe dans la campagne électorale de 2016. Bannon, que Trump a limogé en août 2017, a été entendu une première fois le 16 janvier par les élus de la commission du Renseignement mais a refusé de répondre à leurs questions sur son travail à la Maison blanche.

L'avocat de Bannon a informé les élus de la commission que la Maison blanche n'avait pas autorisé son client à répondre à leurs questions, hormis 14 questions approuvées au préalable auxquelles il pouvait répondre seulement par oui ou par non, a déclaré Schiff.

Cette "interdiction" concerne la période de transition - entre l'élection de Donald Trump et son investiture -, le temps passé par Bannon à la Maison blanche et les contacts que Bannon a eus depuis avec Trump, a-t-il précisé.

Ni la Maison blanche, ni l'avocat de Bannon n'ont souhaité faire de commentaire.

TRUMP DISSUADÉ DE RÉPONDRE À MUELLER

La commission du Renseignement de la Chambre des représentants est l'une des trois commissions parlementaires qui enquêtent sur une possible ingérence de la Russie et une éventuelle collusion avec l'équipe de campagne de Trump, parallèlement aux investigations du procureur Mueller.

Une source au courant du dossier a affirmé que Bannon serait entendu la semaine prochaine par Mueller et qu'il répondrait à toutes ses questions.

Le New York Times rapporte de son côté que plusieurs avocats de Donald Trump lui déconseillent de répondre aux questions du procureur spécial.

Le président américain a affirmé fin janvier qu'il était disposé à être interrogé sous serment par le procureur spécial. "J'attends ça avec impatience, en fait. Je voudrais le faire le plus tôt possible", a-t-il dit.

Mais plusieurs de ses avocats, dont John Dowd et Jay Sekulow, s'efforcent de l'en dissuader, écrit le New York Times. Ils redoutent que l'ancien homme d'affaires, compte tenu de son penchant à proférer des déclarations erronées ou à se contredire, se retrouve accusé d'avoir menti aux enquêteurs.

S'il refuse d'être entendu, Mueller pourrait l'assigner à déposer devant un grand jury, mais des avocats présidentiels doutent que le procureur spécial déclenche un tel conflit avec la Maison blanche en lançant une procédure qui se réglerait peut-être devant la Cour suprême, poursuit le NY Times.

La Russie nie toute ingérence dans l'élection présidentielle américaine, et Trump ne cesse d'affirmer qu'il n'y a eu aucune collusion entre son équipe de campagne et Moscou. (Karen Freifeld, Jonathan Landay et Patricia Zengerle, Henri-Pierre André et Jean Terzian pour le service français, édité par Jean-Stéphane Brosse)