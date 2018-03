Banque Alternative Suisse: léger recul du bénéfice en 2017

Olten (awp) - La Banque Alternative Suisse (BAS) a bouclé 2017 sur un bénéfice net de 1,75 mio CHF, contre 1,81 mio un an plus tôt, malgré la croissance enregistrée dans l'ensemble de ses secteurs d'activité. L'établissement soleurois se félicite de l'augmentation de son bilan et de sa clientèle, qui frôle désormais les 33'000 personnes.

"Nous sommes très heureux de cet afflux, car cela confirme que notre pratique commerciale conséquente axée sur l'écologie et le social convainc de plus en plus de personnes", s'est réjoui jeudi le président de sa direction générale Martin Rohner, cité dans un communiqué.

Dans le détail, le résultat net des opérations d'intérêts, principale source de revenus de l'établissement, a crû de 5,4% à 20,85 mio CHF. Le produit des commissions et prestations de services s'est étoffé de 9,4% à 4,07 mio, et celui issu des opérations de négoce et de l'option de juste valeur est ressorti à 1,12 mio (+14,6%).

En raison principalement de l'augmentation des charges de personnel "du fait du volume d'activité plus important" le ratio coûts/revenus s'est détérioré de 3 points de pourcentage pour s'établir à 66%

Le résultat opérationnel s'est légèrement amélioré à 2,21 mio CHF, mais l'augmentation de près de 0,1 mio de la charge fiscale se traduit par un recul du bénéfice net.

Les prêts à la clientèle se sont étoffés de 11% et totalisaient au bouclement de l'exercice 1,33 mrd CHF. La majeure partie de cette hausse est imputable aux projets de construction d'habitat à but non lucratif et coopératif dans la région de Genève et Lausanne, explique la BAS.

Les dépôts ont progressé de 4,5% à 1,56 mrd CHF et les actifs sous gestion AuM de 7,1% à 1,92 mrd, dont 109,8 mio de capitaux frais (NNM). Le total du bilan atteignait 1,75 mrd CHF, en hausse de 5,4%, une augmentation qualifié de "saine" par l'établissement.

La BAS s'attend à voir perdurer en 2018 "l'environnement de taux exceptionnellement bas". La banque a l'intention d'étendre ses activités à l'étranger, animée par "la conviction qu'une collaboration étroite avec des organisations partenaires (...) lui permettra d'étendre son champ d'action", et vise aussi à renforcer sa base de fonds propres.

buc/rp